L’Ajuntament de Picassent fomenta l’ocupació de joves a través del programa EMPUJU

Esta proposta d’ocupació contempla una subvenció de 48.262,07 € i la duració del contracte és d’1 any



L’Ajuntament de Picassent s’ha adherit al programa Empuju, un paquet de subvencions destinat a la contractació de persones joves per part d’entitats locals, emmarcat dins del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.



Per això, recentment, 3 joves del municipi, amb edats compreses entre els 16 i els 30 anys, s’han incorporat com a diverses àrees municipals com ara la brigada municipal, el Centre Social i el departament d’Informàtica.



L’alcaldessa, Conxa Garcia, i la regidora de Formació i Ocupació, Mónica Olguin, els han rebut recentment al saló de plenaris municipal per donar-los la benvinguda i desitjar-los molta sort en esta nova oportunitat laboral que van a desenvolupar al consistori al llarg de tot este any.