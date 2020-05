L’Ajuntament de Picassent, immers en un imparable impuls de l’administració electrònica

Connect on Linked in

En l’últim mes, l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) ha vist disparar-se el nombre d’atencions via telemàtica. A hores d’ara, continua només l’atenció presencial amb cita prèvia per a l’emissió de certificats de signatura electrònica. La sol·licitud massiva d’este tipus de document posa en evidència un canvi sobrevingut i inevitable en les gestions de l’Administració Pública.

L’estat d’alarma i les consegüents restriccions de mobilitat ha fet que a l’OAC s’hagen disparat les peticions per emetre certificats de signatura electrònica. Cal recordar que fins el moment és l’únic tràmit que es pot fer en l’Oficina d’Atenció Ciutadana i sempre amb cita prèvia. En l’últim mes s’han tramitat un total 370 certificats de signatura electrònica i a hores d’ara hi ha persones apuntades amb cita fins la segona setmana de juny.

A més, on també s’han batut rècords d’atenció ha sigut mitjançant el correu electrònic. El fet de no poder eixir de casa, i moltes persones no disposar de certificat electrònic, ha produït que prop de 2300 gestions s’hagen portat a terme via e mail. Així mateix ha ocorregut amb les atencions i consultes per telèfon que, degut al seu increment exponencial, ha obligat a que l’Ajuntament haja posat una segona centraleta per tal de poder atendre totes les cridades sense llargs temps d’espera.

“L’arribada de la pandèmia del Covid19 ha accelerat de manera inevitable l’impuls de l’administració electrònica. La situació de confinament ens ha obligat a canviar la manera de funcionar i en el cas de Picassent, la gestió electrònica era un tema que estàvem treballant-lo dins un procés més progressiu i a un ritme que facilitara més l’adaptació. Però esta crisi sanitària ens ha obligat a tots, tant a la ciutadania i com a l’ Administració, a endinsar-nos de ple en la via digital”, afirma Cristina Renau, coordinadora de l’OAC.

De moment, el personal treballador de l’OAC desenvolupa les seues tasques en dos grups: uns de manera presencial, atenent al telèfon i resolent qüestions que sorgixen i que cal tramitar-les amb certa urgència, i per suposat ajudant a la gent que, encara que no hi ha atenció, s’acosten a preguntar dubtes. Per altra banda, el personal que està teletreballant és l’encarregat de fer les gestions de correu electrònic, el·laborar el registre telemàtic, els empadronaments, tramitar documentació que entra per ORVE i els edictes.

“Des de l’Ajuntament estem fent un gran esforç per afrontar este salt qualitatiu que s’està produint a nivell administratiu. Estic segura que este aprenentatge accelerat al que ens veiem abocats provocarà que en un futur disminuisquen el nombre d’atencions presencials. No obstant, cal evitar a tota costa la bretxa digital per això a l’OAC, encara que no tenim dates de represa de la normalitat, en un futur pròxim sempre s’estarà a disposició d’aquelles persones que no tinguen accés a les noves tecnologies”, afirma Ester Carbonell, regidora de Modernització Administrativa.