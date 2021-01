L’Ajuntament de Picassent impulsa una campanya informativa per als joves del municipi sobre el bon ús de les noves tecnologies i les xarxes socials

Connect on Linked in

Un total de 200 joves de Picassent participen en diverses sessions informatives a l’IES l’Om

Davant la necessitat detectada sobre un ús inadequat de les noves tecnologies i les xarxes socials entre els adolescents del municipi, des de la Regidoria de Drogodependències s’ha posat en marxa una campanya informativa i de conscienciació sobre com fer un bon ús d’estes ferramentes.

Per això, s’han realitzat un total de 9 sessions informatives destinades als grups que cursen primer d’ESO a l’IES l’Om impartides per un agent de la Policia Local. D’esta manera, l’alumnat ha participat activament i ha pogut resoldre dubtes i aprendre sobre les limitacions legals per fer un ús segur.

Segons ha manifestat Carles Silla, regidor de Drogodependències, el qual ha valorat les sessions com molt productives, «Des de l’Ajuntament estem en contínua comunicació amb els centres escolars del municipi per establir una comunicació activa per conèixer les necessitats i les problemàtiques de l’alumnat en temes de drogodependències i altres addicions i així poder intensificar els recursos necessaris per tal d’educar en este sentit».