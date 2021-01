L’Ajuntament de Picassent instal·la dos mòduls per a la realització de proves PCR+ al carrer Verge del Carme

Print This Post

El veïnat de Picassent que, mitjançant cita prèvia, requerisca fer-se estes proves ja poden acudir des de hui divendres amb vehicle o a peu a la baixada del carrer Verge del Carme. La zona s’ha habilitat amb dos mòduls per evitar formar llargues cues a la ubicació anterior i millorar en seguretat, intimitat, temps i hora per a la realització de les proves.

Per això, des del Consistori, s’han fet públiques les següents recomanacions a la ciutadania:

– Totes aquelles persones que hagen de fer-se les proves ÉS RECOMANABLE que acudisquen amb cotxe.

– Si alguna persona no disposa de vehicle, pot acodir a peu. En este cas, l’accés estarà senyalitzat al carrer Major, (des del Centre de Salut fins a Verge del Carme).

– L’entrada per als vehicles serà per Gómez Ferrer, des d’on s’ha habilitat un carril per formar la cua de vehicles.

– Es recomana, a la persona que vaja en els seients de darrere, que estiga asseguda a la part del conductor per facilitar el treball del personal mèdic.



L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, ha volgut fer una crida a la ciutadania per demanar ordre, comprensió i col·laboració en totes aquelles indicacions que es faciliten al lloc per part de la Policia Local i el personal mèdic del Centre de Salut.



La primera jornada de hui s’ha desenvolupat amb total èxit.