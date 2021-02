L’Ajuntament de Picassent ofereix a Sanitat espais públics per a la vacunació masssiva

Connect on Linked in

Picassent: Vista del nou edifici municipal d’aquesta localitat de la comarca de l’Horta.

De cara a la propera campanya de vacunació massiva, la qual, d’acord amb les previsions tindrà lloc en els propers mesos, l’Ajuntament de Picassent ha posat a disposició de la Conselleria de Sanitat espais municipals per tal de facilitar este procés d’immunització de la població.

Així ho ha comunicat l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, en una carta d’oferiment formal dirigida als diferents departaments sanitaris, «És el nostre objectiu aconseguir la màxima protecció de la ciutadania, el seu benestar i recuperar en quan es puga la nostra vida quotidiana. Per això, els reitere, com a alcaldessa, que continuarem treballant conjuntament per posar a la seua disposició tots els mitjans que siguen de competència municipal», ha afirmat la primera edil.

En definitiva es tracta de posar a l’abast de tots els segments sanitaris espais amplis com puguen ser instal·lacions esportives, culturals i socials que compleixen la normativa sanitària i garanteixen la màxima seguretat. Un oferiment que és una mostra més del ferm compromís d’este Ajuntament en la lluita contra la pandèmia global sanitària marcada per la Covid19 i que en la vacunació es troba una de les claus per tal de combatre-la definitivament per immunitzar la ciutadania.