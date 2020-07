L’Ajuntament de Picassent realitza diàriament treballs de neteja i manteniment a la piscina del Poliesportiu

Connect on Linked in

El personal de neteja desinfecta cada dia les instal·lacions per oferir una temporada de bany segura al municipi



La piscina del Poliesportiu obri cada dia, de dilluns a diumenge, i ho fa amb totes les mesures de seguretat. Des del punt d’accés de l’entrada s’estableix ja el control de l’aforament en els dos torns de bany establerts, el primer de 10:30 a 14:30 hores i el segon de 16 a 20 hores. Cada torn només permet l’entrada de 200 persones.



Una vegada al seu interior, la delimitació de les parcel·les i l’obligació d’usar mascareta així com gel hidroalcohòlic, entre d’altres accions, son algunes de les mesures a les que cal atendre al recinte esportiu. Cal a més, respectar el sentit de les fletxes en tot el recinte, respectar la delimitació de les parcel·les senyalitzades a la gespa. No es poden usar les dutxes dels vestuaris com a mesura per evitar focus de contagi.