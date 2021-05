L’Ajuntament de Picassent realitza tractaments contra el mosquit tigre al municipi

Connect on Linked in

La Regidoria de Serveis Municipals està portant a terme, a través d’una empresa especialitzada en Sistemes Integrals de Tractament per al Medi ambient, diverses actuacions als embornals per combatre i previndre majoritàriament l’aparició i la proliferació del mosquit tigre. A les tasques s’afegeixen també la prevenció i el tractament contra altres insectes com les panderoles i les palometes. A més d’estes accions puntuals en esta època de l’any, l’Ajuntament actua durant tot l’any en molts punts que presenten làmines d’aigua acumulada per a combatre les possibles plagues del mosquit tigre.