L’Ajuntament de Picassent rep una subvenció de 40.000 euros per a la realització d’activitats i reforç escolar amb alumnat del municipi

Reduir el fracàs i el possible abandonament escolar de l’alumnat és l’objectiu d’esta iniciativa en la qual participen més de 200 alumnes de Picassent

L’Ajuntament de Picassent, ha rebut una subvenció de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport dotada amb 40.000 euros per a la realització d’activitats de suport educatiu per compensar els efectes negatius del confinament en l’alumnat a causa de l’emergència sanitària provocada per la Covid19.

Els centres escolars participants, CEIP Mare de Déu de Vallivana, CEIP Sant Ignasi de Loiola, CEIP Príncep d’Espanya, Col·legi Sant Cristòfor Màrtir i l’IES l’Om, han sigut els encarregats de realitzar la selecció de l’alumnat participant, prèvia aprovació i acceptació de les famílies i sempre treballant amb els denominats grups bambolla. Tots, excepte l’IES l’Om, que, a causa del gran volum d’alumnat amb el que compta este centre, ha conformat dos grups per a cada taller. Cada grup rep així una sessió setmanal de cadascuna de les propostes educatives i de formació.

Així, el programa es composa de quatre tallers que es desenvolupen fora de l’horari lectiu i compten amb un màxim de 10 alumnes per taller. El primer, “Aula d’estudi per a la joventut”, és l’únic que s’imparteix a la Casa Jove “La Torta”; La segona proposta “Jocs matemàtics” té la finalitat de treballar els números d’una forma més lúdica; L’estimulació lingüística, la tercera de les propostes, abraça activitats sobre competències lingüístiques d’una manera oral i la quarta està enfocada a la parla de l’anglès.

La finalitat, tal i com manifesta Belén Bernat, regidora d’Educació, no és altra que “Reduir el fracàs i el possible abandonament escolar d’aquells alumnes que, o bé per presentar majors dificultats d’aprenentatge o bé les seues situacions socioeconòmiques han sigut més vulnerables davant esta situació”.

Este projecte compta amb el suport tècnic de l’Ajuntament de les Regidories d’Educació i Joventut.