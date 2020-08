L’Ajuntament de Picassent s’adhereix al manifest de cooperació amb els països més desafavorits en este temps de pandèmia

Connect on Linked in

El manifest va ser aprovat en sessió plenària amb la unanimitat de tots els partits polítics



En la seua última sesió abans del mes de setembre, el ple municipal ha aprovat per unanimitat l’adhesió de Picassent al Manifest de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat de Cooperació contra el Coronavirus. Un document que ve a reafirmar el compromís del municipalisme amb els països més desafavorits per tal d’incidir en la necessitat de posar en marxa mecanismes de resposta per vèncer la Covid-19



Davant la ràpida extensió del coronavirus, les previsions de les Nacions Unides anuncien efectes devastadors per a països sense sistemes públics de salut i protecció social . Així, el manifest fa una crida a les administracions locals a que mantinguen el seu compromís humanitari i reforcen les seues polítiques de cooperació i solidaritat per poder eradicar aquesta i altres pandèmies que estan afectant al planeta. Per altra banda, s’insisteix en la necessitat de garantir els drets humans i l’obertura de vies sanitàries segures per donar refugi a qui es veu forçat a migrar.