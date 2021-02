L’Ajuntament de Quart de Poblet assisteix a quasi dos centenars de persones amb el Servei d’Atenció Domiciliària en 2020

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Esta prestació ha duplicat la seua cobertura durant l’any 2021 arribant als 400.000 euros

L’equip d’Infància i Adolescència va atendre 127 xiquetes, xiquets i adolescents i a les seues famílies

A través del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), l’Ajuntament de Quart de Poblet va atendre a quasi dos centenars de persones durant tot 2020, invertint un total de 291.161,66 euros. Amb aquesta prestació es vol ajudar a cobrir les necessitats bàsiques dels veïns i veïnes en les seues pròpies llars, potenciant així les seues capacitats i autonomia personal. En concret, dins del Servei d’Ajuda a domicili de dependència es va atendre 51 persones. En un 70% dels casos, es tractava d’atencions personals relacionades fonamentalment amb la cura, la higiene i l’alimentació, mentre que el 30% restant es van dedicar a l’atenció domèstica.

Cal destacar que per a accedir a aquest servei destinat concretament a persones amb dependència és necessari que el beneficiari o beneficiària tinga reconegut almenys un grau 1 de dependència i sol·licite en els serveis socials municipals el reconeixement de la situació de dependència.

L’Ajuntament complementa aquesta cobertura amb un servei municipal d’ajuda a domicili, que es presta a persones que necessiten el servei, encara que no tinguen un grau reconegut de dependència. Aquest últim any va beneficiar a 77 veïns i veïnes, tractant-se fonamentalment de persones majors, persones amb discapacitat o persones amb problemes de salut mental.

A més, durant el confinament domiciliari del primer estat d’alarma es va habilitar un servei de suport extraordinari a aquesta ajuda, amb la qual es va arribar a 46 quarters i quarteres, per a la realització de compres d’alimentació, recollida de receptes en farmàcies i de neteja personal.

El paper fonamental que ha jugat aquesta prestació social ha portat al fet que el Consistori incremente el seu pressupost, arribant als 400.000 euros, la qual cosa permetrà duplicar la seua cobertura.

El 2020 ha sigut un curs en el qual l’equip de govern ha redoblat els seus esforços no sols per a mantindre la prestació de tot el seu catàleg de serveis socials, sinó també per a ampliar-lo i aconseguir arribar així a la població en un moment substancialment més complex a causa de la crisi sanitària. Des de l’Ajuntament s’han desenvolupat polítiques destinades als col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors, la infància i les persones amb discapacitat, tractant de pal·liar l’increment significatiu de la vulnerabilitat de les famílies.

Equip específic d’infància i adolescència

Quant a l’Equip Específic d’Infància i Adolescència (EEIIA) va finalitzar 2020 atés un total de 127 xiquets, xiquetes i adolescents, al costat de les seues famílies, amb 1.583 actuacions tant presencials com telemàtiques.

Malgrat la situació de pandèmia, es van mantindre les reunions de coordinació amb la resta d’equips necessaris per a poder oferir una atenció integral a les famílies, entre ells la unitat de salut mental infantil, el Centre de Salut, els centres educatius o la policia.

Entre les casuístiques detectades, les de major incidència han sigut les relacionades amb addiccions, amb salut mental, negligència i separacions.