L’Ajuntament de Quart de Poblet contractarà a 6 persones desocupades de més de 30 anys a través del programa EMCORP

Les persones interessades hauran d’estar inscrites com a demandants d’ocupació en els espais Labora

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha rebut una subvenció de 78.062,20 euros per a la contractació de persones desocupades del municipi majors de 30 anys, dins del programa EMCORP, del servei valencià d’ocupació (LABORA). En total, es contractaran a 6 persones en les ocupacions d’operaris i operàries en general per un període de sis mesos.

Aquestes contractacions es realitzaran després d’un procés de selecció que es durà a terme mitjançant sondeig de LABORA el mes de setembre. Per això és de vital importància que les persones interessades i que complisquen els requisits estiguen ben inscrites en l’oficina d’ocupació de Manises; tenint en compte que l’antiguitat, l’adequació al lloc i altres criteris del barem de selecció han d’estar acreditats.

Ara més que mai, donada l’excepcional situació que està vivint tota la població a causa de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i que ha afectat de manera més acusada a aquells col·lectius més vulnerables, l’Ajuntament reafirma el seu compromís per aconseguir un municipi més inclusiu i integrador. Per això, continua treballant en la gestió de programes d’ocupació propis, així com en la sol·licitud d’ajudes d’altres entitats, a fi d’aconseguir la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones que més ho necessiten.

En aquesta línia, l’Ajuntament continua un altre curs més amb el projecte TESI (Treballs en entorns sostenibles per a la inclusió social), amb el qual 30 persones en situació de desocupació i risc milloraran la seua formació i competències professionals. Aquesta iniciativa està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya (POPE) 2014-2020.