L’Ajuntament de Quart de Poblet, guardonat pel seu disseny de la campanya Q-Art 2019 en els premis Graphis

El Consistori aposta pel disseny gràfic per a crear una comunicació més integradora i accessible amb la seua ciutadania





L’Ajuntament de Quart de Poblet porta anys treballant per una comunicació integradora i innovadora alhora que eficaç i pròxima, conscient que aquesta és una eina molt important per a crear i mantindre vincles amb la ciutadania. A més, l’aposta per la comunicació visual i el disseny gràfic és, sens dubte, un element fonamental ja característic de la institució, que ha sigut reconegut en diverses ocasions.



Aquesta vegada ha sigut el disseny de la campanya del Festival d’Arts de Quart de Poblet, Q-Art, de l’any 2019, el que ha rebut el guardó de plata en la categoria “Millor disseny gràfic 2021” en un dels premis internacionals més prestigiosos del món del disseny, els Graphis Design Awards.

El disseny d’aquesta campanya va ser realitzat per l’estudi Locandia, format per César Burgos i Rosana Monrós, veí i veïna de Quart de Poblet. L’objectiu d’aquesta creació era posar l’accent en el seu caràcter multidisciplinari i contemporani, a través de la utilització de símbols i elements representatius per a cada categoria del festival i tipografies clares i atemporals.A part d’aquest guardó, Locandia ha rebut dues plates més per altres treballs dins de la mateixa categoria dels Graphis Design Awards i a partir de setembre exposarà alguns dels seus dissenys realitzats per a l’Ajuntament de Quart de Poblet, entre ells el de Q-Art 2019, en el Centre de Cultura Contemporània del Carmen.

Altres reconeixements

Una altra iniciativa de l’Ajuntament que també va ser reconeguda en els Graphis Design Awards en la categoria “Millor disseny gràfic 2020”, amb una menció honorífica, va anar “En-clau Industrial i Empresarial”. Aquesta mateixa campanya va estar nominada a millor Identitat Corporativa en els premis que concedeix l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana en 2019. D’altra banda, la campanya del Dia Mundial de l’Alzheimer va rebre el guardó a la millor campanya d’interés social en els premis ANUARIA 2019 i el disseny de la imatge del 35 aniversari de Quartmetratges, dissenyada Nocions Unides, estudi encapçalat per Boke Bazán, també va ser premiat.



Tots aquests reconeixements posen de manifest el gran esforç que realitza l’Ajuntament per fomentar i difondre la cultura del disseny gràfic i els bons resultats que obté a canvi; no sols per rebre guardons, si no per connectar amb els seus veïns i veïnes i involucrar-los en l’activitat del municipi gràcies a una comunicació més accessible.

Premis Graphis

L’editorial Graphis, amb seu a Nova York, porta des dels anys quaranta promovent i reconeixent els millors treballs en Disseny, Publicitat, Fotografia i Art i Il·lustració, entregant diferents guardons i recopilant a tots els premiats en les seues publicacions anuals. En aquesta edició han sigut reconeguts 34 treballs espanyols, dels quals 13 són valencians. Això és una mostra molt clara del potencial que existeix a la Comunitat Valenciana i reforça el fet que València s’haja erigit com la capital mundial del disseny per a 2022.