L’Ajuntament de Quart de Poblet suspén les taxes del mercat ambulant i del Mercat Municipal mentre dure l’Estat d’Alarma en 2021

El Consistori ja va anunciar a la fi de l’any passat la interrupció del cobrament de la taxa de terrasses per a l’hostaleria i restauració

L’Ajuntament de Quart de Poblet va aprovar per unanimitat en el ple celebrat el 26 de gener la suspensió de les taxes tant del mercat ambulant com del Mercat Municipal mentre dure l’Estat d’Alarma en 2021, com ja es fera l’any anterior. D’igual manera, el Consistori suspén els cànons de les cafeteries que es troben en edificis municipals i del servei de perruqueria que s’ofereix en la llar de jubilats, també mentre dure aquest complex context.

D’aquesta manera, implementa noves mesures tributàries amb l’objectiu de mitigar i contrarestar l’impacte econòmic que les recents disposicions anunciades per a controlar la pandèmia causaran previsiblement en el teixit productiu del municipi.

Aquesta nova actuació se suma a la suspensió de la taxa de terrasses, anunciada a la fi de 2020, amb la qual l’equip de govern s’avançava a les mesures que s’han posat en vigor en el present any i que han afectat el sector de l’hostaleria i la restauració.

Des de l’Ajuntament s’ha insistit en el ferm compromís de continuar les línies de treball assentades en 2020 amb el Pla de Recuperació Econòmic i Social, dotat inicialment amb 1,5 milions d’euros i dissenyat en els primers mesos de la pandèmia.

Amb una potent bateria de mesures, centrades en dos pilars fonamentals, el social i l’econòmic, aquest Pla ha permés desenvolupar nombroses actuacions que han suposat un respir no sols per a l’hostaleria, la restauració i l’oci nocturn, sinó també per al teixit comercial. Per a això es van destinar 904.600 euros a mesures de promoció econòmica i impuls comercial i empresarial.

Dins d’aquestes, s’incloïen les Ajudes COVID, que van beneficiar a 202 negocis locals que s’havien vist greument afectats pel confinament. També la campanya “El Comerç local ens toca”, que es va dur a terme en l’últim trimestre del passat any i va aconseguir una injecció de 350.000 euros en els establiments de Quart de Poblet.