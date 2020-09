L’Ajuntament de Quart de Poblet visibilitza i consciència sobre l’Alzheimer amb tallers de reminiscència i agilitat mental

Connect on Linked in

Amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, el Consistori organitza diferents jornades marcades per les mesures de seguretat i higiene

Un any més, l’Ajuntament de Quart de Poblet s’ha sumat a la commemoració del Dia Mundial de l’Alzheimer, que té lloc cada 21 de setembre, amb l’objectiu de sensibilitzar a la ciutadania i promoure la prevenció d’aquesta malaltia que afecta cada vegada més a les persones d’edat avançada.

Una de les qüestions més importants a l’hora de previndre l’Alzheimer és mantindre el funcionament cognitiu i l’agilitat mental de les persones que el pateixen. Per això, a través de diverses activitats, l’Ajuntament ha volgut continuar donant suport als grups que de manera regular assisteixen als tallers i cursos d’Estimulació Cognitiva i Jocs de Mesa que es desenvolupen des de l’àrea de Persones Majors. Donada la situació actual, totes les activitats s’han dut a terme amb aquests grups reduïts i, per descomptat, complint amb totes les mesures d’higiene i seguretat pertinents.

Entre les activitats que s’han dut a terme destaca un taller de jocs d’agilitat mental, en el qual ha participat l’associació Impuls i amb el qual els i les participants han potenciat el seu pensament lògic. Jugant al Rummikub, als escacs o resolent sudokus, les persones amb Alzheimer realitzen un reforç extra en la seua estimulació cerebral, i a més, es diverteixen i entretenen.

També s’ha realitzat un “Taller dels records” amb el qual s’ha treballat la reminiscència a través del visionat del documental “Un poble per a recordeu”. La reminiscència busca estimular emocions positives en les persones amb Alzheimer a partir de records de la seua història de vida, emprant objectes antics quotidians com a claus per a evocar aqueixos records. L’activitat ha sigut organitzada pel CEIP Sant Enric com que el curtmetratge, premi al millor documental en la 4a edició del Festival Escolar i Universitari de les Arts Audiovisuals, eMove 2019, és obra del seu alumnat.

D’altra banda, s’ha utilitzat la creativitat i la pintura com a recurs per a millorar l’estimulació cognitiva dels i les assistents, els qui han gaudit d’un taller de pintura de taulells artesans. Aquesta activitat s’ha realitzat amb la col·laboració de l’àrea de Cultura i Patrimoni, la qual cosa és una mostra més del treball transversal que realitzen les diverses àrees de l’Ajuntament en el seu esforç per la inclusió i integració social.

Per a arribar a tota la ciutadania i complir amb el seu paper concienciador, l’Ajuntament ha difós un vídeo en xarxes socials, creat per la Coral Rondó, en el qual es visualitzen als i les cantants interpretant una cançó realitzada durant el confinament. La música serveix com a teràpia, ja que escoltar una peça musical que ha emocionat a la persona en un moment de la seua vida pot fer-li recordar amb tota plenitud els detalls d’aqueix moment, despertant-li també emocions. Per això, sota el lema “Música per a recordar” i a través d’aquest vídeo musical, es vol destacar la importància de cuidar a les persones que pateixen d’Alzheimer i de posar en pràctica totes aquestes tècniques que ajuden a previndre la malaltia.

Aules de Majors

L’Ajuntament, amb l’objectiu de continuar fomentant el treball de prevenció de la malaltia i també d’oferir un espai de trobada i entreteniment a les persones majors independentment de les seues condicions, ha tornat a posar en marxa, un altre curs més, les Aules de Majors. Amb aquest programa municipal d’envelliment actiu es busca enfortir l’agilitat mental i manual de les persones d’edat avançada i promoure el divertimento de les mateixes a través d’activitats saludables, així com previndre situacions de soledat i dependència. Alguns dels cursos que es desenvoluparan enguany són el de memòria, estimulació cognitiva, desenvolupe personal i jocs saludables. També s’han organitzat tallers de tauletes i mòbils i cursos d’informàtica, així com altres activitats relacionades amb les arts escèniques i l’exercici físic. Els cursos es realitzaran en el Cento Intergeneracional Trenquem Barreres i el Centre de Convivència San Onofre i es garantirà en tot moment el compliment de les mesures d’higiene i seguretat, donada la situació actual. Les persones interessades hauran de realitzar la inscripció via telefònica, en el 662598166 en horari de 9.30 a 13.00 hores, entre el 22 i el 28 de setembre.