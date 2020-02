L’Ajuntament de Riola dóna suport a la manifestació d’agricultors celebrada a València

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Riola, encapçalat per la seua alcaldessa Judith Capellino, ha participat en la multitudinària manifestació que se celebrà el dijous a València.

Per a l’alcaldessa de Riola, Judith Capellino, “és important que tots els Ajuntaments recolzen als agricultors i al camp valencià, és necessari que es prenguin mesures urgents per a recuperar el camp, abans era el motor econòmic de la comarca. En aquests moments la majoria no poden ni mantindre´l ja que no és gens rentable i, per això, han decidit abandonar-lo”.

Per a l’alcaldessa, “és necessari que el govern prenga mesures efectives per a que els preus dels productes siguen justos, que permeten viure del camp i exigir també que els salaris siguen dignes”.

“Hem d’apostar per recuperar el nostre camp, exigir que milloren les condicions dels agricultors i de tota la gent que treballa i no deixar que el nostre terme es convertisca en camps abandonats, com és el que està passant”, conclou Capellino.