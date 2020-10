L’Ajuntament de Riola inicia una campanya d’informació per prevenir la COVID-19.

Connect on Linked in

Dues persones treballaran com a informadors Covid en horaris i llocs on és assídua la gent, per assessorar de les recomanacions i proposant el compliment d’aquestes.

Sota el lema de #TotAniràBé, l’Ajuntament de Riola ha posat en marxa una campanya d’informació per prevenir la COVID-19.



Una iniciativa que busca transmetre als veïns i veïnes de la localitat de les diferents mesures i normes per prevenir aquest virus als espais públics.



Aquesta campanya s’inicia amb un vídeo amb les diferents recomanacions per tal d’evitar posibles contagis i dues persones treballaran com a informadors en horaris i llocs on és assídua la gent (parcs, entrades i eixides del col·legi, mercat no sedentari, etc) per assessorar de les recomanacions i proposant el compliment d’aquestes.



A més, el consistori realitzarà el repartiment de “porta mascaretes” amb l’escut de la localitat i l’eslogan de la campanya per tal de que els veïns i veïnes no deixen la mascareta a qualsevol lloc i la puguen portar penjada al coll sempre i quan no siga obligatoria portar-la.

“Encara que sols hem tingut un cas fins ara, posem en marxa aquest projecte pedagògic per recordar a la població de fer bon ús de la normativa i el seu compliment, perque si entre totes i tots seguim les recomanacions podem evitar la propagació del virus”, remarca l’ alcaldessa de la localitat, Judith Capellino.