L’Ajuntament de Sueca adopta noves mesures restrictives a nivell local davant l’augment alarmant de contagis en les últimes setmanes

El govern municipal i regidors delegats han decidit establir noves mesures de caràcter restrictiu davant l’augment exponencial de casos de COVID 19 a la comarca de la Ribera en les últimes setmanes. Les dades aportades per Salut Pública indiquen que, hui, 14 de gener, a Sueca tenim 307 casos actius, amb una incidència de 1.105 per cada 100.000 habitants, unes xifres alarmants similars a les que s’estan produint a nivell autonòmic i nacional.



Per tot això, a més de les mesures indicades per la Conselleria, en la seua Resolució de 5 de gener de 2021, ateses les competències de caràcter municipal i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, l’Ajuntament de Sueca ha adoptat una sèrie de mesures que estaran vigents a partir de demà, divendres 15, i fins al 31 de gener. Així mateix, s’informa que este termini podria ser ampliat tenint en compte l’evolució de la situació sanitària.



Les mesures adoptades són les següents:

• Suspensió de totes les activitats i actes públics municipals, així com les activitats privades que requereixen d’autorització municipal.

• Tancament de tots els edificis i instal·lacions municipals. Les dependències municipals es mantindran obertes per a atendre i realitzar tràmits amb cita prèvia, consultes telefòniques o telemàtiques.

• Suspensió de totes les activitats culturals.

• Es procedirà al tancament del Museu Joan Fuster.

• El servei de Ludoteca cessarà la seua activitat.

• Tancament de la Biblioteca Municipal (només estarà permés el préstec i devolució de llibres).

• El Casal Jove, el Centre d’Informació Juvenil i el Casal Multiusos, suspendran les seues activitats.

• Se suspén el mercat dels divendres.

• Es procedirà al tancament dels parcs infantils i espais recreatius públics.

• Suspensió de qualsevol visita externa a la Residència Municipal de persones majors.

• Tancament de totes les instal·lacions esportives municipals per a qualsevol activitat, incloent les pistes de barri, amb l’única excepció de les realitzades per esportistes federats amb llicència federativa en vigor, (els partits hauran de celebrar-se a porta tancada i sense presència de públic).

• La piscina coberta romandrà tancada.



L’Ajuntament de Sueca recomana reduir al mínim qualsevol activitat que no siga essencial, així com limitar la interacció social que no siga imprescindible. Per això, es recomana a la ciutadania que, en la mesura que siga possible, es quede a casa, i que actue amb precaució, responsabilitat i seguint les recomanacions indicades. És fonamental la col·laboració de totes i tots, així com recordar que la principal eina per a la prevenció d’esta malaltia no és una altra que l’actuació responsable de cadascun de nosaltres.