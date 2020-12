L’Ajuntament de Sueca aprova el pressupost per a 2021 amb un increment del 16,89%,

Print This Post

El pressupost és de 30.741.418 euros amb l’objectiu de contribuir a la recuperació social i econòmica de la ciutat

L’Ajuntament de Sueca va aprovar en un Ple extraordinari, els seus pressupostos per a l’any 2021. Tant l’equip de govern municipal com els regidors amb delegacions han treballat per a consensuar, prèviament a l’aprovació d’estos pressupostos, aquells projectes i quanties que contribuïsquen a impulsar la ciutat en l’any vinent.

Els pressupostos s’han aprovat amb el vot a favor dels 13 regidors del PSOE, Ciudadanos, PP i GISPM, i els vots en contra dels 8 regidors de Compromís.

Dimas Vázquez, alcalde de Sueca, diu no entendre el motiu pel qual Compromís ha votat en contra d’uns pressupostos socials, generadors d’ocupació i d’inversions necessàries per a la ciutat.

Els pressupostos per a l’any vinent rebran un increment del 16,89%, sent el total de 30.741.418 euros.

Entre els punts més notables destaca l’important increment en la despesa social, amb un 40% més respecte a l’any anterior, per a atendre, especialment, les necessitats bàsiques d’una part de la població, així com la cura de les persones majors i amb discapacitat. En este punt cal destacar la construcció d’una nova Llar per a les persones Jubilades.

L’aposta per la creació d’ocupació és també clara en estos pressupostos, amb un increment del 98,37%.

S’incrementa també la partida referent a la neteja viària en un 15,35%, en fer-se necessària la millora del plec de condicions actual, heretat de la corporació municipal anterior.

D’altra banda, s’incrementa també, en un 133,43%, el pressupost assignat al departament d’ADL, encarregat d’informar i assessorar la població desocupada i autònoms/es per al foment i millora de l’oferta d’ocupació local. A més, en els nous pressupostos, es contempla la continuïtat de les subvencions destinades a pal·liar els efectes de la Covid-19, a fi d’ajudar a les pimes, hostaleria local i els sectors tradicionals fallers locals, entre altres.

A més, es recull la necessària adequació i millora de voreres, calçades i enllumenat públic de la ciutat; així com del clavegueram i abastiment d’aigua. D’igual manera, es contempla la remodelació important de la placeta Portal de Cullera; de l’edifici de l’antic escorxador, a fi de tindre l’obra acabada i poder consolidar a curt termini un Centre de Dia per a persones majors a la nostra ciutat; la construcció d’un nou cementeri junt a l’actual en resultar insuficient la seua capacitat; la millora de camins rurals; i la creació de noves places d’aparcament públic.

Dimas Vázquez remarca que l’ objectiu del consistori per a 2021, ha sigut elaborar uns pressupostos expansius que permeten la recuperació social i econòmica de la ciutat, amb una congelació d’impostos a la ciutadania.