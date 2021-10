L’Ajuntament de Sueca col·labora amb el grup de senderisme ‘Olivetes Xafaes’ en la seua ruta ecològica

Connect on Linked in

dav

Diumenge passat, el club de senderisme ‘Olivetes Xafaes’ realitzava la ruta número 22 del conjunt de caminades saludables que des de fa alguns anys duen a terme per tot el nostre terme municipal i poblacions pròximes. Però esta ruta tenia un caràcter especial en tractar-se d’una caminada ecològica en la qual els seus participants van recollir tot el fem que van trobar al seu pas, proveïts del material necessari segons el tipus de residu trobat, donat per l’Ajuntament, encarregat també de la recollida i trasllat de tots els residus recollits pels i per les participants en la caminada, entre ells la regidora de Medi Ambient, i sòcia del club, Carmen Pérez. “Des del consistori, estem molt conscienciats amb la protecció del medi ambient i, per este motiu, secundarem totes les actuacions d’este tipus en les quals se’ns sol·licite ajuda, a més de les iniciatives pròpies que es duguen a terme des de l’Ajuntament”, ha assenyalat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez.

Des de fa tres anys, el club ‘Olivetes Xafaes’ publica una guia amb les rutes que durà a terme durant els pròxims mesos, entre les quals destaca sempre una pel seu caràcter ecològic. Uns 45 participants, entre socis del club i simpatitzants, van emprendre esta ruta especialment respectuosa amb el medi ambient. “Caminem gaudint de l’espectacle de les nostres platges, muntanyes i camps… amb els seus corresponents exemplars de vida animal i vegetal”, han assenyalat des del club, aprofitant també per a fer una crida d’atenció a qui embruta la naturalesa.