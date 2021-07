L’Ajuntament de Sueca contracta 28 persones per a recuperar, conservar i potenciar els recursos naturals i paisatgístics

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria responsable de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) i la Regidoria d’Agricultura, ha contractat 25 peons agrícoles i 3 capatassos, gràcies a la subvenció rebuda pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), de 111.100 euros, i a l’aportació del propi Ajuntament de Sueca de 9.431,26 euros. El període de contractació és de tres mesos, finalitzant el 30 de setembre de 2021. L’objectiu de la subvenció és recuperar, conservar i potenciar un ús sostenible dels recursos naturals i paisatgístics de Sueca, sobre la base del projecte elaborat pel Departament de Medi Ambient, tenint en compte la normativa i instruccions del SEPE.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la regidora d’ADL, Carmen Pérez, han acudit a l’inici de la primera jornada laboral per a donar-los la benvinguda i explicar-los en què consistiran els treballs que hauran de realitzar, així com les mesures preventives que hauran de seguir per la crisi sanitària i per a evitar els colps de calor. “Estos treballadors contractats es dedicaran a labors de neteja dels paratges naturals, a més de camins agrícoles. Estaran, en principi, a la disposició del Consell Agrari, en coordinació amb Medi Ambient, per a determinar en quines zones s’ha d’actuar. Són uns treballs molt necessaris, i estem molt satisfets de poder disposar ja del personal per a realitzar-los”, ha assenyalat la regidora responsable d’ADL, Carmen Pérez, qui ha remarcat també que, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) ha sigut l’encarregat de baremar les sol·licituds, i que un dels requisits per a poder optar a estes contractacions, ha sigut estar donat d’alta, durant l’any 2020, en el Sistema Especial Agrari, circumstància que per a moltes persones ha resultat difícil de justificar per la crisi sanitària i el confinament, i per això algunes de les triades ja ho havien sigut en anys anteriors en haver pogut complir este requisit.

Per la seua banda, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha assenyalat que “es tracta de cobrir uns treballs molt importants perquè es realitzen de manera manual i complementen als realitzats per la maquinària amb què compta l’Ajuntament, la qual, a vegades, no pot accedir a determinades zones on si s’arriba amb altres eines menys mecàniques. Per tant, durant estos tres mesos tindrem estes labors cobertes a fi de conservar els nostres paratges naturals en el millor estat possible”.