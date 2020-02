L’Ajuntament de Sueca demana a demarcació una nova resposta

Connect on Linked in

Sueca tracta de recuperar el més ràpid possible la normalitat després que el temporal Gloria va deixar tot el seu litoral pràcticament inaccessible

De moment i malgrat que l’Ajuntament està fent prou esforços per a tractar de recuperar el més ràpid possible abans que arriba la temporada d’Estiu fa uns dies va rebre una mala notícia, demarcació de Costes diu No a fer la reforma del passeig marítim, el consistori sueca no té mitjans econòmics per a fer front a les despeses d’una obra d’aquestes característiques i demana a Costes que repense la seua decisió