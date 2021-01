L’Ajuntament de Sueca entrega els premis dels concursos nadalencs en forma de targetes regal per a consumir en el comerç local

Connect on Linked in

La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Sueca, juntament amb l’associació comercial Arrima’t, ha procedit al lliurament dels premis dels diferents concursos que va convocar durant les passades festes nadalenques a fi de fomentar les compres en el comerç local. En concret, la sala d’actes ha acollit el lliurament dels premis del I Concurs de Decoració Nadalenca de Balcons, Finestres i Façanes, i els corresponents al sorteig que es va realitzar el passat 24 de desembre entre totes les cartes que van depositar els xiquets i xiquetes de Sueca en la bústia de la casa del Pare Noel.



L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, la regidora de Comerç, Manoli Egea, i el president d’Arrima’t, Tony Landete, han sigut els encarregats d’entregar estos premis en un acte que s’ha celebrat en diferents franges horàries, per a evitar que coincidira més d’un premiat en cada lliurament i respectar així els protocols de seguretat.

“Ens hauria agradat poder oferir un acte més festiu de lliurament de premis, però les circumstàncies ens obliguen a fer-ho així. L’important, en este cas, és poder entregar-los perquè siguen utilitzats en els comerços de la ciutat. Estic molt contenta pel gran acolliment que han tingut totes les iniciatives, la qual cosa s’ha reflectit en l’alta participació que hem tingut, tant en el concurs de Balcons, com en la Mostra d’Aparadors i el sorteig de cartes del Pare Noel. Suposa una satisfacció molt gran comprovar com les persones tenen ganes de col·laborar i de fer coses”, ha assenyalat la regidora de Comerç, Manoli Egea. Els i les premiats/des, per la seua banda, han mostrat la seua satisfacció per estes iniciatives que, malgrat la situació que vivim, “han fomentat un ambient molt més nadalenc per tota la ciutat i la il·lusió a l’hora de preparar les decoracions nadalenques de balcons en família o, fins i tot, amb la col·laboració d’un veïnat sencer”.



Tots els premis de les diferents iniciatives i concursos que ha posat en marxa la Regidoria de Comerç durant les passades festes nadalenques, han sigut entregats en forma de targetes regal per a consumir en els comerços de la ciutat participants en la Mostra d’Aparadors “d’esta manera, aconseguim el nostre objectiu que tots els diners destinats a les diferents iniciatives es reinvertisquen en el comerç de Sueca”, ha explicat Manoli Egea.