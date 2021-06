L’Ajuntament de Sueca és reconegut com a membre de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere

Connect on Linked in

La regidora de Polítiques d’Igualtat, Gema Navarro, ha assistit a l’acte organitzat per la Diputació de València per a reconéixer els ajuntaments que durant l’últim any s’han adherit a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere. Des del mes de setembre passat, la nostra ciutat és un dels 111 membres de l’ens provincial, creat en 2018, que ofereix la possibilitat de compartir recursos i esforços en la lluita contra esta xacra social que ens afecta a totes i tots. L’objectiu de la iniciativa és dotar de recursos als municipis per a ajudar-los a desenvolupar els seus propis plans d’igualtat i contra la violència de gènere.

En l’acte, la regidora Gema Navarro ha rebut de mans del president de la Diputació, Toni Gaspar, i la diputada d’Igualtat, Eli García, una placa commemorativa que se situarà en un espai municipal perquè quede constància d’esta adhesió. “Per a Sueca és molt important formar part d’este ens provincial, ja que el nostre Ajuntament està treballant de valent, a través de recursos propis econòmics i professionals, per a combatre esta xacra social. Com a membre de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, podrà beneficiar-se a més de les subvencions de l’ens provincial, així com les corresponents al Pacte d’Estat, que contribuiran a la realització de més accions encaminades a lluitar contra esta violència”, ha explicat la regidora d’Igualtat, Gema Navarro.