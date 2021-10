L’Ajuntament de Sueca i el fòrum Saludem-nos celebren una jornada de jocs tradicionals per a combatre la soledat no desitjada

Connect on Linked in

Després de l’ajornament en la data proposada inicialment a causa de les condicions climatològiques, el parc de l’Estació va acollir, fa uns dies, l’acció titulada ‘Davant el xoc de la soletat, el joc de fer veïnat!’, organitzada per la Regidoria de Sanitat i el fòrum d’associacions locals Saludem-nos, amb la finalitat d’ajudar a combatre la soledat no desitjada i fomentar la socialització i suport entre el veïnat.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, junt a les regidores de Sanitat, Estefanía Requeni, i Participació Ciutadana, Gema Navarro, van assistir a la inauguració de la jornada, en la qual s’havia programat una àmplia selecció de jocs tradicionals, a través dels quals els i les participants van poder compartir moments d’oci i diversió amb altres veïns i veïnes de la ciutat. En la seua intervenció, la regidora de Sanitat, Estefanía Requeni, va lloar el treball desenvolupat per totes les associacions i col·lectius que formen part del fòrum Saludem-nos, “els quals es deixen la pell proposant tot tipus d’activitats que milloren la nostra salut i ens proporcionen benestar. La soledat és un buit que cal omplir i, quina millor manera de fer-ho que relacionant-se les persones entre si, perquè quan una persona es relaciona deixa de sentir-se sola. Des d’ací vos anime a participar d’este fòrum si encara no ho feu. També vos anime que esta vesprada deixeu a un costat tots els problemes. Anem a passar-ho bé, a ser empàtics i a fer-nos la vida més fàcil a tots participant i gaudint amb estos jocs”.

Per la seua part, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, va mostrar el seu agraïment i suport a totes les iniciatives impulsades des del fòrum Saludem-nos “i, en este cas, a les propostes de hui que ajuden a combatre la soledat no desitjada, que pot ser demolidora, primer, psíquicament i, després, físicament també. Amb esta iniciativa, es fomenta la calor entre les persones, el suport, l’intercanvi d’experiències… Per tant, des de l’Ajuntament i Saludem-nos estem encantats amb l’acolliment per part de la ciutadania”.