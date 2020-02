L’Ajuntament de Sueca i MicroBank subscriuen un conveni de col·laboració per a incentivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora

Print This Post

El conveni signat entre l’Ajuntament de Sueca i CaixaBank afavorirà la igualtat d’oportunitats, a través d’una línia de finançament que fomenta l’autoocupació i l’activitat emprenedora dels col·lectius amb més dificultats



L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el director del Centre d’Institucions de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, Manuel Bañuls Sendra; i el director d’Institucions, Javier Farpón Martínez, han signat este matí un conveni de col·laboració amb l’objectiu de facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits. En l’acte han estat presents també el regidor responsable de l’Agència de Desenvolupament Local, Joan Carles Vázquez; la coordinadora de l’Agència de Desenvolupament Local i la tècnica d’Assessorament Empresarial de l’ADL. “Des de l’ADL estem molt satisfets amb estos convenis que s’estan signant amb diferents entitats bancàries l’objectiu de les quals és potenciar la creació d’ocupació i la millora i potenciació de moltes de les microempreses ja existents a la nostra ciutat”, ha explicat el regidor responsable, Joan Carles Vázquez.



Amb la signatura d’este acord, s’estableix una línia de finançament d’un milió d’euros per a potenciar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora, afavorint la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i, especialment, els col·lectius en situació de vulnerabilitat. Sobre la base d’este conveni, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d’autònoms i projectes d’autoocupació amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d’euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de fins a 25.000 euros. Els projectes han de tindre un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per l’Ajuntament de Sueca. El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent accedir persones amb falta de garanties i avals.



En virtut d’este conveni, l’Ajuntament de Sueca es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l’autoocupació i l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms, i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per la corporació municipal a MicroBank perquè este analitze, i si escau aprove, les sol·licituds de finançament.



L’Ajuntament de Sueca ofereix informació, orientació, assessorament i ajuda per a fomentar i recolzar a les persones emprenedores. Disposa de l’Agència de Desenvolupament Local, que promou el desenvolupament econòmic basant-se en els recursos endògens característics de la ciutat, i cerca donar una resposta als problemes de desocupació i socioeconòmics, combatent-los des d’una perspectiva local de manera que siguen els propis recursos de la ciutat els vertaders motors econòmics i generadors d’ocupació. Té entre les seues funcions millorar el grau d’inserció dels aturats i dels emprenedors per a facilitar la seua transició al món laboral, o la seua requalificació constant, en un món laboral ple de transformacions contínues.



MicroBank és el banc social del Grup CaixaBank, i centra la seua activitat en les microfinances i en la concessió de microcrèdits.