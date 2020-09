L’Ajuntament de Sueca i SEO/BirdLife organitzen una jornada de voluntariat per a millorar l’hàbitat del corriol camanegre

Connect on Linked in

Dissabte que ve 26 de setembre, l’Ajuntament de Sueca i SEO/BirdLife han organitzat una jornada de voluntariat ambiental a la platja de Motilla, destinada a millorar l’hàbitat del corriol camanegre i sensibilitzar sobre la importància d’evitar tot tipus de molèsties a l’entorn dels seus nius. Durant l’activitat, es procedirà a netejar les platges de plàstics i altres residus, i a eliminar espècies exòtiques invasores del cordó dunar, com és l’ungla de lleó (carpobrotus edulis), d’origen sud-africà, molt utilitzada en jardineria, que cobreix per complet part de la duna impedint l’establiment de nius de l’espècie. “Quan Seo/BirdLife ens va proposar esta activitat, ens va semblar molt interessant perquè, a més de la neteja de les àrees mediambientals que tenim, es tracta de l’espai natural del corriol, una espècie vulnerable que hem de cuidar. Nosaltres, l’any passat, ja vam instal·lar una tanca amb cordó, amb l’ajuda del parc natural, per a protegir este espai. Des del departament, ens hem preocupat i realitzat accions per protegir la nidificació d’este ocell”, ha explicat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez.



El corriol camanegre és un ocell típic de platges que ha patit, durant els últims 25 anys, un descens d’un 70% en el nombre d’exemplars a la Comunitat Valenciana. Per este fet, està catalogada com a vulnerable en el catàleg valencià d’espècies protegides.



Les inscripcions a la jornada de voluntariat ambiental es podran realitzar en el següent enllaç:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-79h5pSrApXYa3jPlST7Cyj0so2-Mz176TFdnhH5wcSEPbw/closedform. A causa de la crisi sanitària, les places seran limitades i s’assignaran per data i hora d’inscripció.



L’organització ha establit un protocol Covid-19 per als i les participants, que es pot consultar en el següent enllaç:

https://www.seo.org/wp-content/uploads/2020/07/PROTOCOLO-COVID-voluntarios_mod.pdf