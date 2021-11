L’Ajuntament de Sueca incorpora a la seua plantilla 8 persones desocupades gràcies al Programa EMCORP 2021

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca incorpora des de hui a la seua plantilla huit nous treballadors gràcies a la posada en marxa del Programa EMCORP 2021. Es tracta del primer dels quatre plans anunciats la setmana passada, que el consistori té previst iniciar en breu, sent tres d’ells programes d’ocupació pública en col·laboració amb LABORA (Servei Valencià d’Ocupació i Formació), i un quart finançat íntegrament pel consistori.

En concret, este matí han sigut presentats els huit treballadors beneficiaris del programa EMCORP, el qual tindrà una dotació total de 112.224,50 euros, dels quals, Labora aporta 71.667,92 euros, i l’Ajuntament, 40.556,58 euros. “Estes persones que rebem hui, contribuiran amb les seues funcions a pal·liar el dèficit de personal que té el consistori en determinats departaments, especialment en Serveis Municipals, ja que s’encarregaran de treballs més manuals, com ara pintor, peó d’obra, jardiner o electricista. I, a partir d’ací, continuarem amb els següents plans, com són l’EMPUJU i ECOVID, i el Pla d’Ocupació Municipal de l’Ajuntament de Sueca”, ha explicat la regidora responsable de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), Carmen Pérez, qui este matí ha acudit, junt als regidors de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez, i responsable del Consell Agrari, José Luis Ribera, a la Casa de la Cultura per a donar la benvinguda a les persones beneficiàries d’este pla, que s’incorporaran hui als seus llocs de treball. Prèviament, han assistit a un curs de prevenció de riscos laborals. Al mateix temps, s’ha procedit a la signatura dels contractes i al lliurament del vestuari específic que necessitaran per a desenvolupar les seues funcions.

Les persones seleccionades tindran un contracte laboral de sis mesos. Entre les diferents categories professionals, es troben: peó pintor, oficial pintor, oficial electricista, peó electricista, oficial construcció, peó construcció i dos peons de jardineria.