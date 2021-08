L’Ajuntament de Sueca incrementarà les sancions per a evitar els abocadors incontrolats

Connect on Linked in

Operaris municipals estan netejant en estos punts negres provocats per la conducta incívica reiterada d’algunes persones

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Medi Ambient i el Consell Agrari, està procedint estos dies a realitzar tasques de neteja de tots els abocadors il·legals i incontrolats existents en el terme municipal.

Segons ha indicat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez, fa molt de temps que estan intentant acabar definitivament amb estos punts negres, però es troben amb el problema que el Consell Agrari, a qui li correspon la competència per tractar-se de camins rurals, no disposava de recursos personals suficients.

Ara gràcies a la contractació que van realitzar fa uns mesos de peons agrícoles, junt als recursos del Consell Agrari, s’estan fent estos treballs de neteja per a intentar acabar definitivament amb els abocadors que tenen localitzats.

Per al president del Consell Agrari, José Luis Ribera, és una situació que venen patint de manera reiterada i que està resultant difícil de contindre per culpa de l’incivisme d’algunes persones.

Per això, tant des de la Policia Local com de la Guarda Rural, es treballarà coordinadament a fi d’atallar estos comportaments perquè no tornen a produir-se, imposant-se les sancions màximes als responsables d’estes accions. Així mateix, sol·liciten la col·laboració ciutadana perquè informen, al més prompte possible, si observen alguna actitud insolidària d’este tipus.

Segons ha destacat el president del Consell Agrari, porten deu dies retirant enderrocs i fem, i lamenta que els treballadors hagen d’estar dedicant-se a retirar fem, per culpa d’accions tan reprovables, quan podrien estar realitzant altres tasques de manteniment de camins, etc.