L’Ajuntament de Sueca invertirà 300.000 euros en plans d’ocupació local

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria responsable de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), té previst posar en marxa en breu tres programes d’ocupació pública en col·laboració amb LABORA (Servei Valencià d’Ocupació i Formació), i un quart programa, en este cas, finançat íntegrament pel consistori. “L’objectiu és beneficiar a la població desocupada de Sueca i, més concretament, a les famílies amb escassos recursos econòmics i a persones que es troben en situació de risc d’exclusió social”, ha assenyalat la regidora responsable de l’ADL, Carmen Pérez.

La previsió és que, a principis de novembre, s’inicie el programa EMCORP 2021, que beneficiarà a huit treballadors majors de trenta anys durant un període de sis mesos, amb una dotació total de 112.224,50 euros, dels quals, Labora aportarà 71.667,92 euros, i l’Ajuntament, un total de 40.556,58 euros. El començament d’este programa és imminent en haver-se realitzat ja la selecció de personal.

D’altra banda, està previst l’inici de dos programes més, subvencionats per Labora, a la fi d’enguany o principis del pròxim any. El primer d’ells serà EMPUJU 2021, dedicat a la contractació de persones desocupades menors de trenta anys, inscrits en Labora. Es calcula que beneficiarà a un total de nou joves treballadors, amb contractes de fins a un any de duració. El cost total del programa és de 240.616,76 euros, dels quals, 214.367,16 euros seran aportats per Labora, i 26.249,60 euros, seran sufragats per l’Ajuntament de Sueca. El segon d’estos programes, serà ECOVID 2021, destinat a sufragar els costos laborals de 17 persones desocupades de, almenys, trenta anys, inscrites en Labora durant un total de dotze mesos. La seua dotació serà de 401.255,36 euros: 388.750,21 euros finançats per Labora i 12.505,15 euros per l’Ajuntament de Sueca.

Finalment, cal destacar l’inici d’una nova fase del Pla d’Ocupació Local de l’Ajuntament de Sueca 2020-2022, la qual s’executarà a principis de 2022. Està dotada amb 224.726,06 euros, sufragada íntegrament amb aportacions exclusivament municipals. D’ella es beneficiaran un total de 15 treballadors inscrits en Labora, que podran gaudir de contractes amb una duració estimada entre sis mesos i un any, depenent del tipus de contracte. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha mostrat la seua satisfacció per la posada en marxa d’esta nova fase del Pla d’Ocupació Local Municipal “un projecte que ens vam plantejar a l’inici de la legislatura i que estem desenvolupant al llarg d’estos anys i finançant, exclusivament, amb recursos propis de l’Ajuntament. Per a nosaltres, era vital la creació d’un pla d’ocupació local, a més del desenvolupament dels plans subvencionats per altres institucions autonòmiques o estatals. Este Ajuntament sempre seguirà eixa línia i, per això, en esta tanda d’inversions, superem la xifra de 300.000 euros, entre la quantia del Pla d’Ocupació Local i les aportacions que realitza l’Ajuntament als plans de Labora. Continuarem treballant fins al final de la legislatura, perquè pensem que una de les màximes de qualsevol gestor polític és crear ocupació, ja que, al final, és el que mou l’economia i dinamitza la societat”.

El cost total dels plans serà de 978.822,68 euros, dels quals l’Ajuntament invertirà 304.037,39 euros i Labora 674.785,29 euros. Es calcula que es podran beneficiar de tots estos programes al voltant de 40 treballadors, durant un període que variarà segons la duració dels diferents contractes, entre sis i 12 mesos. Des del departament d’ADL es recomana, a tota aquella persona interessada a beneficiar-se d’algun d’estos plans, que estiga atenta a les informacions que aniran publicant-se en breu a través de les xarxes socials municipals, així com que tinguen la inscripció en Labora correctament emplenada per a poder optar a estes ofertes.