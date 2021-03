L’Ajuntament de Sueca ofereix quatre punts de càrrega gratuïta per a vehicles elèctrics

Connect on Linked in

A partir de hui, 1 de març, l’Ajuntament de Sueca posa a la disposició de la ciutadania, de manera gratuïta durant els pròxims sis mesos, quatre punts de càrrega per a vehicles elèctrics en els pàrquings dels carrers Orient i València. “L’objectiu és fomentar a la nostra ciutat l’ús d’este tipus de transport sostenible amb el medi ambient i reduir la contaminació. Durant els sis primers mesos el servei serà gratuït i tan sols serà necessari descarregar-se l’aplicació Moviltik i registrar-se, d’una manera molt senzilla i còmoda. Així mateix, es podrà reservar el dia i l’hora per a fer la recàrrega del vehicle. Una vegada finalitze el període de gratuïtat, a partir de l’1 de setembre, el pagament es realitzarà també a través de la mateixa aplicació”, ha explicat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez.

La regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez, ha mostrat la seua satisfacció per haver aconseguit la instal·lació d’estos punts de càrrega “que afavoriran l’adquisició, cada vegada més, d’este tipus de vehicles, ja que si no es disposa d’estos punts de càrrega és molt difícil que les persones opten pels vehicles elèctrics. Per això, és tan important que des de l’Ajuntament facilitem este servei que, a més, promou un moviment d’energia sostenible ací a Sueca i per a la gent que ens visite de fora, que conega que disposem d’estos punts i on es troben”.

La instal·lació dels punts de càrrega elèctrica ha sigut possible gràcies al suport financer de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, qui ha subvencionat el 80% del projecte, i a l’aportació de l’Ajuntament de Sueca, que s’ha encarregat del 20% restant. “Des de l’Ajuntament, hem sol·licitat ja una segona subvenció per a 2021 a fi de augmentar el nombre de punts de recàrrega en el nucli urbà i la zona marítima”, ha assenyalat Vázquez.