L’Ajuntament de Sueca realitza obres de millora ambiental junt a les dunes de Motilla

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sueca ha iniciat esta setmana uns treballs de millora ambiental en la zona situada darrere de les dunes, una vegada finalitza el passeig marítim de la platja de Motilla. En concret, s’està procedint a la retirada d’enderrocs acumulats des de fa anys, així com de canya invasiva que s’estava començant a generar al voltant de la mota de separació de la zona de pàrquing. En total, l’actuació comprén una àrea aproximada de 1.000 m² pertanyents a una parcel·la municipal. La gran zona de canya invasiva situada en la parcel·la adjacent és de titularitat privada i, per tant, l’Ajuntament no té competència per a hi treballar; encara que es notificarà al propietari o propietària que haurà d’actuar en el futur sobre esta.



“El nostre objectiu és regenerar esta zona de dunes mitjançant la retirada d’enderrocs i la posterior replantació amb flora i arbustos típics d’estos ecosistemes. Així mateix, procedirem a l’abalisament i col·locació d’una tanca en la zona (amb l’ajuda del Parc Natural de l’Albufera i de l’associació Seo Bird Life) en la qual entenem que, en molt poc espai de temps, podran nidificar certs ocells. Per tot això, el passeig dels gossos per esta zona de dunes també estarà prohibit, a fi de molestar el mínim possible a la nidificació”, ha explicat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez.



Per a l’eliminació de la canyes, s’està procedint a arrancar els 20 centímetres superficials en els quals s’allotja el rizoma de la planta, però mantenint el canyís autòcton. Respecte als enderrocs, alguns de dimensions molt considerables, després de la seua retirada es procurarà mantindre la mateixa quantitat d’arena sobre el terreny que existia prèviament.



La zona conté un gran valor ecològic perquè, pràcticament, no existeixen àrees com esta darrere d’un cordó de dunes que es conserven en este estat sense haver sigut sotmeses a transformacions per la construcció d’urbanitzacions o camps cultivats.