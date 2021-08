L’Ajuntament de Sueca recomana prudència i responsabilitat personal per a les Festes Majors del pròxim setembre

Connect on Linked in

Sueca celebrarà les seues tradicionals Festes Majors de l’1 al 12 de setembre. “No seran uns festejos al cent per cent”, ha recordat la regidora responsable de l’àrea, Gema Navarro, “però creguem que, al igual que han fet en altres poblacions, sí que es poden dur a terme alguns espectacles i actuacions de manera controlada”.

L’alcalde, Dimas Vázquez, recorda “la complexitat d’elaborar una programació com mereixen les nostres veïnes i veïns donada la situació canviant de la crisi sanitària; així i tot, i repassant el dia a dia, hem pogut preparar una sèrie d’espectacles que aporten una mica de llum i alegria a la nostra ciutadania durant aquests dies tan assenyalats”.

La setena edició de l’Espiga Rock, que torna després d’un obligat any sabàtic a causa de la pandèmia; una destacada oferta d’espectacles per al públic infantil, que ben bé s’ho guanyaren en els mesos més durs de la Covid-19; dos concerts de banda dedicats a estils música comtemporània tan distints com la copla o els anys 80, a càrrec de les agrupacions locals de la Unió Musical i l’Ateneu Musical; i les actuacions de la internacional artista espanyola Bebe, un tribut al grup Maná amb +deManá o de l’ONG Save the temazo, entre altres activitats, conformen una programació dissenyada per a la delicada situació sanitària que encara vivim. Tampoc faltaran la tradicional Nit suecana o el Castell pirotècnic multiposicional SOLLUNA 21, davant la imposibilitat de dur a terme el Piromusical.

Pràcticament la totalitat de les activitats han estat descentralitzades amb la finalitat de dur la festa als barris i buscar espais el més oberts possible. Així, la presentació de la Festera Major, Alícia Falcó, i Cort d’Honor es durà a terme a les 22 hores del primer dia de setembre a l’ampli pati del CEIP Cervantes.

El divendres, dia 3, hi hauran jocs infantils (18 hores) a la placeta dels Molins; l’actuació programada des del MIM, Save the temazo, a 19 hores a l’esplanada del Casal Jove; i la Nit Suecana, a les 23 al pati CEIP Cervantes.

Els jocs infantils del dissabte, dia 4, es traslladen a la plaça de Jaume I. Per a les 21 hores està programada la “cordà” a l’avinguda Ciutat de Pamplona; i a les 22 hores l’Espiga Rock, al recinte de concerts, amb les actuacions de La Fúmiga, Smoking Souls i Jazzwoman.

El primer dels musicals infantils, Charlie i la fàbrica de reciclatge, es durà a terme a les 19 hores del dilluns, dia 6, al pati del CEIP Cervantes. I per a les 23 hores s’anuncia el concert Rebobinando, el mejor pop de los 80, amb l’acompanyament de la Societat Ateneu Musical de Sueca, al pàrquing del carrer Doctor Flèming.

El dimarts, 7 de setembre, hi haurà el musical per als més menuts i menudes Gisela Concert Kids, a les 19.30 hores al pati del CEIP Cervantes; la Ronda a la Verge a la placeta dels Molins (21 hores); i el concert tribut +deMANÁ, a les 23.30 al recinte de concerts.

Després del 8 de setembre, festivitat de la Mare de Déu de Sales, patrona de la ciutat, les Festes Majors entren en la recta final que ens durà a la celebració del 60+1 Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca al migdia del dimenge, 12 de setembre.

Així, per al dijous, dia 9, està previst el concert Nit de copla a càrrec de la Societat Unió Musical de Sueca al pàrquing del carrer Doctor Flèming. El pati del CEIP Cervantes acollirà dos musicals el divendres, dia 10. El primer, a les 19:30, Kimba, destinant al públic infantil; i el musical Chicago Life, a les 23 hores.

I a les 19 hores del dissabte, dia 11, jornada prèvia a la Festa de l’Arròs i la celebració del 60+1 Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, a la placeta dels Molins, hi haurà l’espectacle infantil i taller El país de los cuentos y las burbujas; a les 23, el Castell pirotècnic multiposicional SOLLUNA 21; i l’actuació de Bebe, a les 23.45 hores al recinte de concerts.

Des de la Regidoria de Festes insisteixen en la necessitat de que estes festes se celebrem amb totes les garanties de seguretat sanitària. I així quedarà reflectit, per activa i per passiva, en el programa. Eixe, i no altre, és el desig de la regidora responsable de l’àrea, Gema Navarro: “Confiem que les persones siguen conscients de la responsabilitat individual de cadascú i respecten les normes sanitàries del moment”. I conclou amb l’esperança de que “l’any que ve puguem celebrar unes festes amb total normalitat, però enguany hem considerat que la ciutadania tenia ganes de respirar una miqueta l’ambient festiu”.

Per part seua, l’alcalde, Dimas Vázquez, assegura que “l’ajuntament ja està treballant de cara al 2022 amb la finalitat d’oferir una programació més completa per a totes les edats dins d’aqueixa ‘nova normalitat’ que esperem es complisca l’any vinent”. I es mostra esperançat quan mostra la seua confiança que “si tot va bé, gaudim ara de la programació de les festes majors de 2021”.

Festes religioses

Paral·lelament. el diumenge 5 i dimecres 8 de setembre, es commemora la festa del Crist i la Mare de Déu de Sales, patro i patrona de la ciutat respectivament.