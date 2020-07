L’Ajuntament de Torrent aprova la convocatòria d’enguany dels Premis Literaris Ciutat de Torrent

Print This Post

El certamen, és un dels més dotats econòmicament de la Comunitat Valenciana, amb 12.000 € per al guanyador del Premi de Narrativa Juvenil i amb 3.000 € per al Premi de Poesia Ciutat de Torrent

L’Ajuntament de Torrent ha aprovat la convocatòria d’enguany dels Premis Literaris Ciutat de Torrent. Així, l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià, que és el departament encarregat de gestionar-els i organitzar-els, ha preparat els bases i la convocatòria del XVIII Premi de Narrativa Juvenil amb una dotació econòmica per a l’obra guanyadora de 12.000 euros i un premi per a la finalista de 1.800 euros; i l’XI Premi de Poesia Ciutat de Torrent que atorgarà al guanyador amb 3.000 euros.

Amb la finalitat de fomentar el valencià en l’àmbit creatiu i literari i reconéixer la qualitat del treball dels escriptors i escriptores en la nostra llengua, el consistori convoca anualment aquest certamen, que és va tornar a convertir en anual l’any 2018, coincidint amb el 20 aniversari de la creació del guardons, que ja tenen un llarg recorregut.

Els premis és convoquen amb la col·laboració de l’editorial Tabarca Llibres, que és qui edita els obres premiades i el patrocini de Caixa Rural Torrent. D’aquesta forma, aquesta setmana els dues entitats formalitzaren el conveni amb la signatura dels representants i de l’alcalde Jesús Ros. Així, l’Ajuntament de Torrent és fa càrrec del pagament de part de la dotació del primer premi amb un import total de 10.000 €. Caixa Rural Torrent, per la seua banda, patrocina el premi amb 2.000 € per a completar els 12.000 de la dotació. L’editorial Tabarca, per la seua part, assumix els 1.800 € del premi finalista de narrativa i dels 3.000 € del premi de poesia. Els Premis Literaris Ciutat de Torrent són un dels més dotats econòmicament de la Comunitat Valenciana.

Enguany, com a novetat, davant la situació actual, és que els obres originals només és podran presentar de manera telemàtica en format pdf, a través del Registre Electrònic de l’Ajuntament, juntament amb la instància del tràmit que s’ha creat per als Premis i que estarà disponible d’ací a uns dies quan és publique la convocatòria dels premis en el BOP. Aquesta nova forma de presentació dels originals també és una manera de facilitar i incentivar la participació ja que és molt més còmode i àgil presentar els originals telemàticament. D’altra banda, el termini de presentació s’ha allargat respecte de convocatòries anteriors i així, és podran presentar originals fins al 15 d’octubre.