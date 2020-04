L’Ajuntament de Torrent comença el repartiment de les mascaretes higièniques als domicilis

Connect on Linked in

Durant aquesta setmana es completarà el lliurament de 100.000 unitats d’aquest material sanitari en totes les bústies dels torrentinos i torrentinas

Aquest matí s’ha iniciat el repartiment en els domicilis de la ciutat de les 100.000 màscares higièniques reutilitzables encarregades per l’Ajuntament de Torrent amb l’objectiu de protegir a la població enfront del COVID-19. Així, els torrentinos i torrentinas ja han començat a rebre en les seues bústies aquest material higiènic, produït per les empreses torrentinas ‘Medi’ i ‘Funcotex’, i que es presenta en un sobre que conté dues unitats. S’espera que al llarg d’aquesta setmana, tots els veïns i veïnes reben aquestes màscares que cobreixen nas, boca i barbeta, garantint així un ajust adequat amb la cara per a evitar el contagi i la propagació del coronavirus. El repartiment l’està realitzant una altra empresa torrentina, ‘Mail Boxes etc. Torrent’.



Les màscares, que estan confeccionades amb un material reutilitzable que és filtrant, poden tornar-se a usar sempre que es complisca amb la rentada aconsellada i es faça un ús correcte d’aquestes. En aquest sentit, el consistori ha publicat totes les instruccions i passos a seguir sobre la correcta rentada en la pàgina web municipal dins de l’apartat COVID-19: “Les normes d’ús”.

Tots els comerços amb màscares

Des que la setmana passada es reincorporaren al treball aquelles persones pertanyents a activitats no essencials que no podien teletrabajar i s’obriren molts comerços, l’Ajuntament de Torrent va iniciar un repartiment de màscares entre tots aquests, començant pels centres d’alimentació. Així, el personal municipal ja ha repartit un total de 2.500 unitats; una xifra que s’ampliarà entre hui i demà i que arribarà a les 3.500 màscares, ja que s’ha ampliat el repartiment a tots els comerços oberts de la ciutat.



D’aquesta forma, des de la setmana passada i fins hui, el consistori ja ha proporcionat més de 20.000 màscares, a més d’en els comerços, als treballadors i treballadores que utilitzen el transport públic per a traslladar-se al seu lloc de treball, tant en el Metre com en el servei d’autobús TorrentBus; i a les empreses del polígon industrial Mes del Jutge.



Material escolar

D’altra banda, al llarg del matí també s’ha fet un altre tipus de repartiment, en aquesta ocasió, de caràcter educatiu. Des del col·legi Lope de Vega s’ha preparat i adaptat un material escolar dirigit a tot l’alumnat del centre públic perquè durant aquests dies de confinament puguen seguir amb els seus estudis i aprendre totes les matèries com si estigueren en la pròpia aula. Així, el personal de l’Ajuntament repartirà aquest material entre els 360 xiquets i xiquetes que estan matriculats en el centre escolar.