L’Ajuntament de Torrent contracta a 23 joves dins dels programes EMPUJU I EMCUJU

Durant un any, els xics i xiques treballaran en diferents departaments del consistori

L’Ajuntament de Torrent ha rebut aquest matí als joves que participaran al llarg d’un any en els programes EMPUJU i EMCUJU, subvencionats per LABORA, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Aquesta iniciativa, dirigida a menors de 30 anys, “els ofereix una oportunitat per a millorar la seua experiència professional, al mateix temps que augmentem la inserció laboral entre el sector jove”, ha explicat la regidora de Joventut i Formació, Marina Olivares, que, al costat del regidor d’Economia, Andrés Campos, i el regidor de Benestar Social, José Antonio Castillejo, han rebut i donat la benvinguda aquest matí en el saló de plens del consistori als 23 xics i xiques que durant dotze mesos treballaran en diferents departaments del consistori.

D’una banda, mitjançant el programa EMCUJU, dèsset joves desenvoluparan treballs en diferents departaments de l’ajuntament: comptabilitat, fiscalització, oficina pressupostària, recursos humans, modernització, Oficina TDIC, serveis socials, igualtat o biblioteca. En concret, el consistori ha fet un contracte a joves amb les següents titulacions:

– Grau ADE o Economia o Finances i Comptabilitat (2)

– Grau en Ciències Polítiques i Administracions públiques o Gestió i Administració públiques (2)

– C.F.G.M. Gestió Administrativa (2)

– C.F.G.S. Promoció en igualtat de gènere o Integració social (3)

– Grau en Treball Social (2)

– Grau en dret (1)

– Grau en Relacions Laborables o Dret (1)

– GFGS en Assistència a la direcció o Administració i Finances (3)

– Grau en Enginyeria informàtica de sistemes de telecomunicació o enginyeria en tecnologies i serveis de telecomunicació (1)

Al mateix temps, dins del programa EMPUJU, sis xics i xiques formaran part del departament de Brigada d’Obres, tres com a peons de pintor i tres com a peons d’obres públiques i construcció, col·laborant en les tasques de manteniment d’edificis públics, via pública i senyalització, entre altres.