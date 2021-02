L’Ajuntament de Torrent es reuneix amb Conselleria per a buscar una solució a les famílies afectades pel venciment del contracte de lloguer amb la SAREB

Print This Post

L’alcalde Jesús Ros ha mantingut una reunió aquest matí en el saló de plens del consistori torrentÍ amb el vicepresident de la Generalitat i conseller d’Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, per a estudiar les vies i alternatives possibles perquè la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) prolongue el contracte de lloguer de les persones afectades pel venciment d’aquest. Així mateix, en la reunió també han participat el Secretari Autonòmic d’Habitatge, César Jiménez, la Directora General d’Emergència Residencial, Pura Peris, el regidor d’Habitatge, Francisco José Arnau, i el representant de l’Oficina Municipal d’Habitatge, Agustín Damià.

D’igual manera, l’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa municipal Nous Espais i en col·laboració amb la Conselleria d’Habitatge, s’ha posat en contacte amb veïns dels pisos VPO dels carrers Mare de Déu del Bon Consell i Malva-rosa i amb la SAREB per a mediar entre totes dues parts. “Treballarem al costat de la Conselleria per a buscar solucions davant el venciment dels contractes de lloguer d’aquestes famílies amb la SAREB, estudiant totes les vies i alternatives possibles per a aconseguir que es prolonguen els contractes”, assenyala l’alcalde Jesús Ros.

Per part seua, el regidor d’Habitatge, Francisco José Arnau, ha manifestat que “ja s’ha contactat amb alguns dels veïns i veïnes -i es continuarà informant la resta en els pròxims dies- d’aquests habitatges per a traslladar-los tot el suport per part del consistori i posar a la seua disposició el servei d’intermediació de *Nous *Espais”.

Després de les primeres converses, s’ha garantit la pròrroga dels lloguers sobre la base del que especifica el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual es poden adoptar mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. De manera que, a curt termini, les famílies puguen romandre en els seus habitatges, mentre es busquen les solucions pertinents per al futur a mitjà i llarg terme.