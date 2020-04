L’Ajuntament de Torrent ha gestionat ja més de 400 ajudes d’emergència, a les quals ha destinant 100.000 €, des de l’inici de l’estat d’alarma

Connect on Linked in

L’àrea d’Atenció i Solidaritat ha incrementat l’atenció als col·lectius més vulnerables

El servei ‘Menjar a Casa’, a més d’ampliar-se el nombre d’usuaris, també es reparteix ara els caps de setmana i festius

Fins hui s’han rebut 385 sol·licituds de fraccionament de l’IBI. El termini de sol·licitud roman obert fins al 31 de maig

Des que va començar l’estat d’alarma, l’Ajuntament de Torrent ha incrementat la seua activitat i els seus serveis per a garantir l’atenció de les necessitats bàsiques dels col·lectius més vulnerables. L’àrea d’Atenció i Solidaritat està treballant tant presencialment com teletrabajando al 100%, mantenint actius els centres de serveis socials, prestant una atenció telefònica i telemàtica.



El principal objectiu és que ningú es quede arrere en aquesta crisi, per aquest motiu s’han atés un total de 1.240 crides de diversa índole, sent les ajudes econòmiques urgents la prioritat de moltes de les famílies que contacten amb el servei. Fins al moment s’han tramitat més de 400 ajudes d’emergència destinant un total de 100.000 euros en ajudes en aquest concepte i es continuen gestionant i tramitant les mateixes.



Igualment, s’estan prioritzant i tramitant les sol·licituds urgents de dependència, així com les sol·licituds de la Renda Valenciana d’Inclusió en cas d’especial vulnerabilitat.

Punt d’Aliments



Des del Punt Aliments Municipal s’estan reforçant la seua labor, atesa una mitjana de 54 famílies diàries que requereixen d’aquest servei. Fins hui s’han repartit un total de 881 lots d’aliments, atés un total de 2.670 veïns que resideixen en el municipi. Als quals cal afegir 101 titulars de la Targeta moneder que tenen un impacte de 341 beneficiaris.

Seguiment telefònic



Una de les accions destacades està sent també el seguiment i atenció telefònica de les persones majors empadronades en el municipi. Les necessitats detectades han sigut cobertes i derivades al Servei d’Ajuda a domicili, sent la compra d’alimentació, medicaments o l’acompanyament a les entitats bancàries la principal demanda.

Menjar a casa



El Servei ‘Menjar a casa’, a més d’ampliar-se els dies de repartiment incloent també els caps de setmana com festius, s’ha incrementat en 35 places assumides pel consistori, sumades a les 70 persones que ja estaven sent usuàries d’aquest servei, comptant amb la col·laboració en tasques de repartiment d’aquests menús per part de voluntaris i voluntàries de Protecció civil i Creu Roja.



Així mateix, s’està realitzant també un seguiment de les persones amb necessitats de Centres de dia i Centres ocupacionals per a detectar necessitats i valorar serveis temporals mentre dure l’estat d’alarma, així com duent a terme tasques relacionades amb els expedients de valoracions de Dependència, alhora que també s’estan actualitzant i implementat millores en el Pla Municipal de Diversitat Funcional.



També està resultant importantíssima la labor que cal posar en valor de la col·laboració per part del teixit associatiu i social, a més de veïnes i veïns de la nostra ciutat que a nivell particular també estan contribuint de manera generosa i totalment desinteressada sumant esforços al costat de l’Ajuntament de Torrent per a donar resposta a les necessitats que requereix una situació tan difícil i complexa com està sent la del COVID-19 i que superarem entre totes i tots.



385 sol·liciten el fraccionament de l’IBI

Entre la bateria de mesures que el consistori ha posat en marxa per a ajudar a les famílies en la crisi social i econòmica derivada del COVID-19, es troba el fraccionament dels rebuts de l’Impost de Béns immobles (IBI). Des que es va iniciar el període de sol·licitud el passat 8 d’abril, que té com a finalització el dia 31 de maig, ja s’han presentat 385 sol·licituds de manera telemàtica amb certificat digital en la seu electrònica o formulari web en la pàgina municipal www.torrent.es.



D’aquesta forma, el fraccionament de tots els rebuts de l’IBI de naturalesa urbana de l’exercici 2020 es realitzarà en sis mensualitats iguals, amb venciment el dia 5 dels mesos de juliol a desembre (o immediat hàbil posterior), sense interessos ni garanties.



Labors de neteja i seguretat

Encara que siga festiu o cap de setmana, la Policia Local de Torrent i el servei de neteja i desinfecció no es detenen ni un sol minut per a garantir la seguretat i el benestar de tots els torrentinos i torrentinas. D’aquesta forma, durant el passat pont de Setmana Santa els operaris i operàries de desinfecció van continuar amb la neteja d’espais públics com a carrers, parcs i entrades de centres de salut, supermercats o farmàcies. Per part seua, la Policia Local va estar controlat el trànsit de vehicles i les eixides innecessàries.

Activitats Cij



Per a evitar l’avorriment a les nostres cases durant aquests dies de confinament, els xics i xiques corresponsals del Centre d’Informació Juvenil (CIJ) han preparat una agenda repleta d’activitats. Aquesta vesprada a les 18 h, els torrentinos i torrentinas tenen una cita amb Alba en el canal CIJ Torrent en línia! Així, amb els seus divertits berenars es donarà el tret a la secció Cuina amb @correcijtorrent.



D’altra banda, per al dia de la informació juvenil s’està preparant un vídeo promocional per a difondre per xarxes i penjar en web en el canal de youTube CIJ TORRENT en línia. El vídeo mostra imatges del CIJ i corresponsals, i pretén traslladar la idea de la “bona informació”, aquella que no cau en la difusió de faules i d’informació sense comprovar. A més, entre les sorpreses hi haurà un scapeweb (una ginkana de proves virtual) que recorre diferents punts de la ciutat i que acaba en l’Espai. Es titula La fugida de Granota.