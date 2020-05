L’Ajuntament de Torrent incrementa les mesures de control i seguretat en les instal·lacions públiques

Connect on Linked in

Des d’aquesta setmana es controla la temperatura dels empleats públics i la ciutadania en l’accés a la casa consistorial

La Policia Local disposa d’un equip d’ozó per a desinfectar els seus vehicles i dependències podent eliminar possibles virus i bacteris

L’Ajuntament de Torrent ha fet un nou pas per a protegir als torrentinos i torrentinas enfront del COVID-19 i ha adquirit controladors de temperatura per a les dependències municipals i un equip d’ozó per a la Policia Local, adaptant-se als nous protocols de prevenció. Així, des d’aquesta setmana es mesura la temperatura de totes les persones que accedeixen al consistori, tant del personal laboral com de la ciutadania que acudeix a gestionar els seus tràmits al TDIC. Amb una cambra, que se situa a una distància de seguretat, es pot detectar ràpidament qualsevol procés febril, ja que es mostra la temperatura de manera ràpida i eficaç en la pròpia pantalla amb l’objectiu d’alertar a les persones de la possibilitat de ser transmisoras del coronavirus.

D’altra banda, la Policia Local també disposa d’un equip d’ozó amb el qual es poden eliminar tot tipus de virus i bacteris dels cotxes patrulla, així com de les estades menors de 50 metres. Amb aquests aparells, els vehicles que utilitzen els i les agents poden desinfectar-se després de cada ús d’una manera ecològica. Per a l’ús d’aquests generadors s’han de seguir unes mesures de seguretat per a la correcta aplicació i, al mateix temps, respectar els temps per a deixar actuar l’ozó i sempre amb la precaució de mantindre les portes i finestres del vehicle tancades durant la tasca.