L’Ajuntament de Torrent publica el llistat de vacants de tots els centres educatius

Connect on Linked in

El procés d’admissió s’inicia el dilluns 8 de juny amb l’alumnat d’Educació Infantil i Primària

El llistat de vacants pot consultar-se en el Espai Infantil de la web municipal

La comunitat educativa de Torrent última tots els detalls perquè el dilluns 8 de juny comence el procés d’admissió per a l’escolarització de l’alumnat d’Educació Infantil i Primària per al pròxim curs 2020 – 2021, podent tramitar-se fins al 16 de juny. Des del departament d’Educació de l’Ajuntament s’ha publicat aquest matí el llistat de vacants de tots els centres educatius de la ciutat, tant públics, concertats com a privats. El llistat complet pot consultar-se en el Espai Infantil de la web municipal: https://bit.ly/3dbzqib

El tràmit d’admissió s’haurà de formalitzar a través de la web telematricula.es, habilitada per la Conselleria d’Educació amb aquest objectiu. Seguint els passos indicats, les famílies únicament necessiten tindre a mà el DNI o NIE per a obtindre la clau d’admissió necessària per a fer aquest procés de manera ràpida i molt senzilla.

La resta d’etapes educatives hauran de realitzar les seues matricules del 17 al 25 de juny, dins de les dates assignades per a cada curs.