L’Ajuntament de Torrent treballa en la campanya de control de la procesionaria

Connect on Linked in

52 persones han sol·licitat el servei per a les seues parcel·les privades

L’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa municipal Nous Espais, continua amb les actuacions de control de plagues de la procesionaria per a previndre la seua aparició en pins de jardins, col·legis i altres instal·lacions públiques. D’igual manera, es tractaran 52 parcel·les privades, els propietaris de les quals han sol·licitat el servei.

La millor manera d’evitar l’aparició de les bosses i posteriorment de les erugues, que són perilloses per a la salut de les persones i els animals, consisteix en la realització de tractaments preventius, quedant els pins protegits i així evitar l’aparició de les bosses de niu. Per això, el tractament mitjançant endoterapia que es proposa és efectiu entre els mesos de setembre fins a mitjan gener

El regidor de Medi Ambient, Francisco José Arnau, ha explicat que es tracta de “un procés molt efectiu i que es completa amb un seguiment per part dels tècnics per a comprovar la seua efectivitat i, al mateix temps, fer treballs de retirada si existira algun niu”.

Els resultats obtinguts han sigut molt positius, havent-se tractat més de 1.500 pins en la passada campanya, reduint considerablement les incidències per procesionaria rebudes en els serveis municipals.