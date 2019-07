L’Ajuntament de Turís rep als seleccionats per la Dipu et Beca

Print This Post

L’Alcalde de Turís, Eugenio Fortaña, i la Regidora d’Educació, Isabel Guaita, van rebre al grup de joves que durant juliol i agost va a treballar a l’Ajuntament dins del programa de beques de La Dipu et beca.

Els i les joves podran realitzar tot tipus de tasques relacionades amb els seus estudis i amb l’esdevenir quotidià de l’administració pública local.

Tant Fortaña com Guaita es van posar a la disposició dels becaris per a resoldre qualsevol dubte que puga sorgir en l’acompliment de la seua tasca i al mateix temps es van mostrar receptius a l’hora d’acceptar qualsevol suggeriment o crítica constructiva que els joves desitgen fer per a millorar el funcionament de l’administració local.