En el marc del Dia Internacional contra el Canvi Climàtic, la regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, ha presentat la campanya «Utilitza-la Cuida’ns»

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria del Cicle Integral de l’Aigua, ha posat en marxa la campanya de conscienciació sobre l’ús de màscares «Utilitza-la Cuida’ns», que pretén sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de fer un ús correcte i continuat d’estos elements de protecció sanitària i social. La regidora responsable, Elisa Valía, ha donat a conéixer els detalls d’esta iniciativa, que inclou a més el repartiment de 3.000 unitats de mascaretes certificades que permeten fins a 88 rentades, que s’entregaran al veïnat dels barris amb menor renda de la ciutat.



Valía ha presentat la campanya en el marc de la celebració del 24 d’Octubre, ‘Dia Internacional contra el Canvi Climàtic’, una data instaurada per l’ONU per a sensibilitzar milions de persones sobre el greu perill que comporta el calfament global. La regidora ha recordat que «en estos moments en què, evidentment, hi ha moltes restriccions per a l’ús de mascaretes de tela no quirúrgiques en espais tancats, hem volgut llançar esta campanya de sensibilització, atés que en la xarxa de sanejament de València ens estem trobant moltes mascaretes quirúrgiques d’un sol ús». La delegada ha explicat que en la majoria dels casos «estem aconseguint retirar les mascaretes abans que arriben a la depuradora, però això està tenint un cost addicional en les tasques de neteja».



La campanya apel·la a una triple protecció davant la covid-19: la salut d’un mateix, la de les persones que ens envolten i la del planeta. La regidora ha presentat la iniciativa, acompanyada per Carlos Espinosa, representant de l’empresa Acciona, de promoció i gestió d’infraestructures (aigua, concessions, construccions i servicis) i energies renovables, que participa en la campanya. «Es tracta d’una acció important», ha explicat Elisa Valía, «atés que sembla que esta circumstància d’ús generalitzat de mascaretes va durar encara molts mesos, i per això també cal incidir sobre els hàbits d’ús, des de la responsabilitat i obligació comuna que siguen el més sostenibles possible». Per això ha alertat de l’«impacte negatiu que té l’abandó indiscriminat de mascaretes d’un sol ús als carrers de la ciutat, que en moltes ocasions acaben en el clavegueram».

En els pròxims dies, l’Ajuntament repartirà mascaretes certificades i reutilitzables fins a 88 rentades en els barris de Benicalap, Patraix i el Cabanyal. Tal com ha explicat la regidora del Cicle Integral de l’Aigua «sabent el cost que suposa per a moltes famílies l’ús de mascaretes quirúrgiques que cal comprar tots els dies perquè s’han d’anar canviant segons les indicacions, hem organitzat el repartiment d’unitats reutilitzables perquè, a més del missatge mediambiental que llancem, l’acció siga també una ajuda per a les famílies que més dificultats tenen». «En eixe sentit, esta nascareta que és 88 vegades llavable, suposa un estalvi al voltant dels 80 € per persona», ha afegit.



PROTECCIÓ I SOSTENIBILITAT



La regidora ha explicat que actualment s’està detectant una quantitat significativa de mascaretes d’un sol ús en la xarxa de clavegueram. «Aconseguim que no arriben a les depuradores quan podem retindre-les abans, però ens sembla important abordar la qüestió de la necessitat d’actuar també baix criteris de responsabilitat: que no sempre s’utilitzen mascaretes d’un sol ús, sinó que puguen llavar-se i permeten una acció més sostenible».



Cal recordar que, després de ser utilitzades les hores preceptives, les mascaretes quirúrgiques han de depositar-se en el contenidor de fem, el contenidor gris, «i en cap cas s’han de deixar en el vàter», ha reiterat Elisa Valía, qui ha explicat que «també estem trobant-les en els embornals del carrer, i cal recordar que es tracta de productes d’un sol ús, que no han de deixar-se tirats».