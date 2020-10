Connect on Linked in

L’Ajuntament contractarà 394 persones d’ací a final d’any amb un acord amb Labora

L’Ajuntament de València, a través de València Activa, ha llançat un Pla de Xoc per fer front a la crisi generada per la covid-19 en el qual invertirà 5.638.000 euros i que abastarà contractacions directes, formació per a l’ocupació i ajuda per a l’emprenedoria. Així ho ha anunciat en roda de premsa la regidora de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, qui ha destacat “el gran esforç que està realitzant el consistori per ajudar PIMES, empreses i treballadors i treballadores”.



L’Ajuntament de València farà 394 contractes directes d’ací a finals d’any a través de diversos convenis amb la Generalitat. En concret, el programa EMCORP, previst per a majors de 30 anys, donarà ocupació a 146 persones. Amb el programa EMPUJU, per a la contractació de joves, trobaran faena altres 46 persones. El programa ECOVID, per a persones que han perdut el treball a causa de la pandèmia, ocuparà 149 persones i el pla d’ocupació municipal permetrà la incorporació d’altres 53 treballadors més. En total, es destinaran més de 5’6 milions d’euros, dels quals un milió prové de fons municipals i la resta, del Servei Valencià d’Ocupació i Formació de la Generalitat (LABORA).



La regidora Pilar Bernabé ha destacat que “la covid19 ha trencat les bones xifres que mantenia València a primers de 2020 en matèria d’ocupació” i, per això, “és més necessari que mai, en este context que vivim, dur a terme accions dirigides a combatre la desocupació”. La responsable de l’àrea d’ocupació del consistori ha destacat “el gran esforç que està fent l’Ajuntament” per ajudar a la ciutadania i les empreses en esta conjuntura.



FORMACIÓ VIRTUAL EN TEMPS DE COVID



Pel que fa a la formació per a l’ocupació, l’Ajuntament impartirà un ampli ventall de cursos que arribaran a 780 persones. Entre els cursos previstos hi ha el de programació i xarxes socials i el de capacitació web. Segons la regidora, “hem reorientat tota la nostra formació del format presencial al format en línia, reforçant especialment la dirigida a combatre la bretxa de gènere i la bretxa digital”.



L’edil ha valorat especialment l’ensenyament dirigit a les dones que han perdut la faena com a conseqüència de la covid, que inclourà l’adquisició d’habilitats com parlar en públic o formació per al lideratge.



En matèria d’emprenedoria, l’Ajuntament incrementarà la formació específica per a la creació d’empreses i reforçarà l’oficina Re-Activa, que es posà en marxa durant l’estat d’alarma i que, segons Bernabé, “ha permés que autònoms, pimes i empreses hagen pogut rebre assessorament i informació detallada per a conéixer a les ajudes a les quals podien accedir”.