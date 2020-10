Connect on Linked in

La iniciativa, de caràcter gratuït, tindrà una duració de set setmanes

L’Ajuntament de València, a través de València Activa, ha obert el termini d’inscripció per a la primera fase de la nova edició de ‘Càpsules per a emprendre’. Es tracta d’una formació municipal gratuïta de set setmanes de duració que versarà sobre matèries bàsiques i d’utilitat pràctica a l’hora de desenvolupar idees o posar en funcionament projectes d’emprenedoria.



Pilar Bernabé, responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, ha destacat l’aposta del Consistori per la formació en línia en un moment com l’actual, marcat per la crisi de la covid-19. «És necessari impartir estos cursos de coneixements en matèries clau per a donar impuls als projectes dels qui volen posar en marxa un negoci, que són figures imprescindibles en el sistema econòmic de la ciutat», ha explicat la regidora.



Els tallers, de caràcter totalment gratuït i que seran impartits per la Cambra de Comerç de València, estan dirigits a persones que necessiten formació multidisciplinària i que estiguen interessades a crear una nova empresa. Així mateix, es dirigeixen a persones que ja han iniciat la seua marxa empresarial i vulguen aprofundir en algun àrea o coneixement determinat.



La novetat d’esta edició és que es realitzarà en modalitat en línia, per a afavorir les directrius en matèria de seguretat derivades de la situació generada per la pandèmia. Per això, el nombre de places, que fins ara era de de 20 per a cada ‘càpsula’, serà il·limitat. Bernabé ha destacat que «enguany, gràcies a la nova modalitat en línia, esperem que esta formació arribe a molta més gent; sempre ha sigut una formació amb molt d’èxit entre les persones amb iniciativa emprenedora de la nostra ciutat». De fet, ha destacat la regidora Bernabé, fins a estos moments, són ja més de 900 persones les que s’han beneficiat d’estos tallers.



Les persones participants obtindran formació en àrees com a màrqueting, models de negoci, gestió economicofinancera, pràctic d’obligacions fiscals i tributàries i de gestió laboral, alta en RETA i de treballadors, habilitats comercials per a la venda, i presentacions eficaces. El programa té caràcter modular independent, de manera que les persones interessades poden optar per realitzar totes les càpsules o únicament les que els resulten més interessants.



El període d’inscripció està ja obert per a totes les càpsules, i es tancarà el dia anterior a l’inici de cada càpsula. Les inscripcions per a participar en les diferents opcions es podran formalitzar en la pàgina web de l’Agència d’Ocupació de València Activa (https://agenciaocupacio.valenciactiva.es/).



Els cursos començaran a impartir-se el dilluns 2 de novembre, i finalitzaran l’1 de desembre amb l’última de les càpsules, la VII. Quant a la segona fase d’este programa, tal com ha avançat la regidora, es preveu que es desenvoluparà del 23 de novembre al 22 de desembre pròxims.