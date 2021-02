L’Ajuntament de València, a través de València Activa, ha signat un conveni de col·laboració amb Dacsa Group

Print This Post

Pilar Bernabé: “La col·laboració publicoprivada és clau per dinamitzar el mercat de treball local”

L’Ajuntament, a través de València Activa, ha signat un conveni de col·laboració amb Dacsa Group —grup industrial dedicat al desenvolupament d’ingredients alimentaris— en matèria de foment de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes; informació, formació i orientació professional, així com per a la gestió dels seus processos de selecció de personal.

“El foment de la igualtat laboral és un ferm compromís del consistori i per això treballem des de la Unitat d’Igualtat de València Activa. Vull destacar el compromís de Dacsa amb la igualtat. Esperem que amb el seu exemple atraguem més empreses per poder assessorar-les i crear uns entorns de treball on impere la igualtat d’oportunitats”, ha indicat la responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.

Així mateix, Bernabé ha posat en valor que “hi haja empreses com Dacsa, tan representatives de l’economia valenciana i referents en el seu sector, que s’impliquen i s’animen a crear sinergies amb les administracions en benefici dels valencians i valencianes”. A més, Bernabé ha ressaltat la importància de treballar de manera conjunta amb empreses a l’hora de generar noves oportunitats laborals. “La col·laboració publicoprivada és clau per dinamitzar el mercat de treball local”, ha afegit la regidora.

Per la seua part, la directora de Persones de Dacsa Group, África Valldecabres, ha assegurat que amb este conveni “treballarem de la mà de València Activa per implementar la igualtat en les nostres empreses, garantint que l’accés a l’ocupació, a la formació i al desenvolupament professional es produïsca en igualtat de condicions”.

IGUALTAT, ORIENTACIÓ LABORAL I SELECCIÓ DE PERSONAL

Amb la signatura d’este conveni, València Activa col·laborarà de manera transversal amb Dacsa Group. A través de la seua Unitat d’Ocupació i Igualtat, València Activa oferirà assessorament tècnic en matèria d’igualtat laboral i sobre la implementació de plans d’igualtat en empreses. Així mateix, realitzarà tallers de sensibilització amb perspectiva de gènere, formarà en selecció de personal amb perspectiva de gènere, impartirà tallers sobre l’ús i la implementació del llenguatge inclusiu i formarà en matèria d’igualtat a la plantilla.

D’altra banda, des del Servei d’Orientació Laboral de València Activa es derivarà a persones en cerca activa d’ocupació per participar en els processos de selecció per cobrir possibles llocs de treball que es necessiten contractar.

Així mateix, a través de l’Agència d’Ocupació de València Activa s’oferirà assessorament tècnic en la definició dels perfils professionals del personal que necessite contractar, així com en la definició dels programes formatius per al personal de nou ingrés en l’empresa.

També podrà oferir un espai adequat d’entre les seues instal·lacions per a la realització de processos de selecció del grup valencià, a més d’oferir un espai adequat per a la realització d’activitats formatives per al seu personal de nou ingrés i gestionarà les ofertes d’ocupació que Dacsa Group publique a través de l’Agència d’Ocupació de València Activa.

MÉS DE 470 EMPRESES COL·LABORADORES

L’Agència d’Ocupació València Activa, que compta actualment amb més de 10.000 persones inscrites, col·labora en la gestió d’ofertes de treball de més de 470 empreses locals i multinacionals. “Col·laborar amb empreses clau del nostre teixit productiu dona validesa al model de gestió de la nostra Agència d’Ocupació i altres servicis com la Unitat d’Igualtat o Barris per l’Ocupació i ens anima a continuar treballant esta línia generadora d’oportunitats”, ha conclòs Bernabé.