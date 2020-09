Connect on Linked in

Pilar Bernabé: “Són iniciatives com aquesta les que contribueixen a situar València com a referent en la innovació sostenible”

L’Ajuntament de València, a través de València Activa, va participar este dijous en Greenovators, el hub d’innovació verda posat en marxa per AVAESEN amb l’objectiu de connectar startups, pimes, corporates, inversors i ciutats per a «capilaritzar» la innovació verda. Esta iniciativa, que compta amb el suport de la Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, i les àrees de Comerç i Treball i de l’Ajuntament ha arribat al mercat amb èxit, reunint a més de 100 startups, emprenedors, pimes, grans empreses, inversors i ciutats en la seua primera jornada.



Nou startups van tindre l’oportunitat de presentar els seus productes i servicis i exposar el seu punt de maduració, a més de les seues pròximes necessitats d’inversió davant un panell d’experts liderat per Javier Mateo, subdirector d’Emprenedoria de València Activa, que comptava amb Teresa García, directora General d’Emprenedoria i Cooperativisme de la Generalitat, Leticia Riquelme d’EDF Península Ibèrica, Antonio Sánchez de Hidraqua- Dinapsis, i Nacho Más de Startup València.



Solucions sobre la base de drons, bé per a l’enginyeria de plantes solars fotovoltaiques, bé per a la inspecció de línies elèctriques d’alta tensió; un programari que redueix el disseny d’una planta solar de setmanes a minuts; la generació d’energia a través la valorització dels residus de les ciutats; l’aprofitament de la calor de les instal·lacions d’emmagatzematge de dades per a produir energia; o una solució solar que aconsegueix generar vapor i per tant calor a gran escala per a la indústria. Estes van ser algunes de les propostes per a empreses i ciutats que 9 startups de Madrid, Barcelona, València, Alacant, Castelló o Navarra van proposar als experts i al públic.



La segona part va ser un fòrum d’inversió, en el qual una startup seleccionada, HESStec, va mostrar a 4 inversors i a la resta de públic en directe, el punt de maduració del seu projecte, la solució proposada d’emmagatzematge d’energia per a xarxes basat en la hibridació, les empreses amb les quals ja treballa, i la pròxima ronda d’inversió que ja prepara de 1,2 milions d’euros.



Els quatre inversors, Marcos J. Lacruz, president de AVAESEN i CEO de NRG Investment, Javier Megías, de Fundació Bankinter, Victoria Majadas, de Big Ban Angels, i Fernando Ibáñez de Ética Patrimonios i President de ASEAFI, van posar a prova el projecte de HESStec i la seua necessitat d’inversió per a concloure que el projecte està en un moment ideal per a la següent ronda d’inversió.



La responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació de l’Ajuntament de València, Pilar Bernabé, ha destacat que “són iniciatives com esta les que contribueixen a situar València com a referent en la innovació sostenible”. En eixe sentit, Bernabé ha assenyalat que “des de l’Ajuntament de València i València Activa apostem per esta mena d’activitats que impulsen el coneixement en una àrea fonamental, la lluita contra el canvi climàtic”.



En eixa línia, el president d’AVAESEN, Marcos J. Lacruz, s’ha mostrat “satisfet de crear una eina veritablement útil, per a les startups amb un alt component innovador que busquen el seu mercat, per als inversors, però també per a les empreses i ciutats que busquen solucions aplicables en el curt termini, posar en contacte a totes dues parts i accelerar el procés és una cosa necessària”.



Per part seua, el conseller d’Economia, Rafael Climent, qui va obrir la jornada, va assegurar que es necessiten “més que mai solucions innovadores perquè seran les que permetran fer front amb èxit al gran desafiament que suposa l’emergència climàtica”.



Greenovators s’ha llançat a nivell nacional com un gran hub ‘verd’ que connecta startups, pimes, corporates, inversors i ciutats per a «capil·laritzar» la innovació verda, alienat amb les prioritats marcades pel European Green Deal. Compte com a col·laboradors amb la Generalitat, Ajuntament de València, PARSEC, Big Ban Angels, ètica, Fundació Innovació Bankinter, Startup València, EDF, NRG, Hidragua, Dinapsis i CEEI València.