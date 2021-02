L’Ajuntament de València acosta tots els serveis municipals amb un web més accessible i interactiu

Print This Post

Joan Ribó ha presentat hui el nou portal municipal, “que homogeneïtza les pàgines dels diferents servicis amb una navegació segura”

L’Ajuntament de València compta amb un nou portal web, que es pot visualitzar des de qualsevol dispositiu, facilita l’accés a la informació i promou la interacció i la participació amb la ciutadania. Esta nova ferramenta, que substituïx la pàgina web activa durant els últims 20 anys, presenta un disseny que s’adapta al model corporatiu, prima la imatge i acosta tota la informació relacionada amb la gestió i els servicis municipals, que la ciutadania pot rebre per perfils, districtes i altres segments poblacionals.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha presentat este nou recurs municipal acompanyat del regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset, i el regidor d’Informació i Defensa de la Ciutadania, Borja Sanjuán.

La nova finestra de l’Ajuntament integra la Seu Electrònica, les notícies que genera la corporació i l’activitat de les xarxes socials municipals.

Pere Fuset, ha manifestat que esta ferramenta és un nou principi per a la millora constant amb nous servicis i funcionalitats per a la ciutadania.

El regidor d’Informació i Defensa de la Ciutadania, Borja Sanjuán, ha assegurat que l’Ajuntament tanca una bretxa en la manera de comunicar-se amb la població.

Reemplaça l’anterior domini consistorial, concebut com un repositori d’informació, per un gestor de continguts amb un buscador que permet l’accés i la navegació segura per les diferents pàgines webs municipals que queden aglutinades i homogeneïtzades en valencia.es.