L’Ajuntament de València adquireix definitivament més d’un centenar de textos inèdits i documents personals de Vicente Blasco Ibáñez

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha explicat que el Butlletí Oficial de l’Estat ja ha publicat l’adquisició del fons inèdit de Blasco Ibáñez en la subhasta celebrada a Madrid el passat 26 de maig, de forma que ja és oficial que l’Ajuntament de València es quedarà esta col·lecció de documents pel preu de 20.000 euros.

“Amb l’adquisició per part de l’Ajuntament de València dels més de 125 documents que integren el llegat Noguera, es duu a terme una actuació que suposarà una millora dels fons documentals de la Casa Museu Blasco Ibáñez, afavorint la investigació sobre la figura de l’escriptor valencià i sobre les seues obres”, ha dit Glòria Tello.

Entre els materials més rellevants d’este fons, trobem un article autògraf, publicat a la premsa i incorporat a la Historia de la Guerra Europea de 1914; un esbós manuscrit de Los cuatro jinetes del Apocalipsis, així com un text incomplet amb correccions originals de l’autor del que ben bé podria ser un relat inèdit, segons els tècnics municipals.

“Cal destacar la vàlua del conjunt de la correspondència personal (per exemple, amb Elena Ortúzar) i professional, mitjançant la qual els investigadors podran apropar-se al moments previs al seu viatge al EUA, en 1919, i reconèixer la seua projecció en eixe país fins a entrar en contacte amb les grans productores cinematogràfiques de l’època”, ha posat en valor Glòria Tello.

Documents de la més diversa natura donen accés a l’aventura argentina de Blasco Ibáñez com a colon, i informen sobre el recorregut editorial i fílmic de les seues obres. Però, sobretot, sobreïxen, en un doble sentit, els diversos números de España con Honra: d’una banda, per la importància històrica d’una publicació impulsada per Blasco Ibáñez, des de França, i on van col·laborar personalitats com Miguel de Unamuno, per tal de lluitar contra la dictadura de Primo de Rivera. D’altra, pel fet que els números solts i els suplements d’España con Honra de 1925, del fons Noguera, pràcticament han desaparegut de la circulació.

Tello ha recordat que ja en 2003 es va oferir estos documents a l’Ajuntament de València, “però els governs del Partit Popular mai volgueren dedicar el temps a estudiar la proposta, perquè sembla que les seues prioritats no eren l’estudi de la figura de Blasco ni la de millorar la Casa Museu. Des del govern de Joan Ribó continuem posant en valor i divulgant el llegat que este prolífic valencià ens ha deixat”, ha afirmat.