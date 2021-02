L’Ajuntament de València amplia al mes de juliol l’ajuda del xec escolar a les famílies beneficiàries durant el curs 2020-2021

Print This Post

Maite Ibáñez: “Esta mesura beneficia 5.160 famílies”

L’Ajuntament ha ampliat el període per percebre estos ajuts econòmics a l’escolarització infantil de 0 a 6 anys, destinades a sufragar les despeses d’ensenyament

Les famílies beneficiàries del xec escolar corresponent a este curs escolar podran disfrutar d’esta ajuda també durant el mes de juliol, és a dir, un mes més del que establixen les bases de la convocatòria. L’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Educació, ha ampliat el període per percebre estos ajuts econòmics a l’escolarització infantil de 0 a 6 anys, destinades a sufragar les despeses d’ensenyament de les famílies amb menys recursos econòmics, a causa de la crisi sanitària, “per als xiquets i xiquetes que assistixen a les escoles infantils durant el mes de juliol”, segons ha assenyalat la regidora d’Educació, Maite Ibáñez.

La Junta de Govern Local ha aprovat este matí la mesura, per pal·liar les conseqüències de la pandèmia. La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha explicat que inicialment el xec escolar comprenia els mesos de setembre a juny, tots dos inclosos, i ara s’estendrà fins el mes de juliol “per als xiquets i xiquetes que assistixen a les escoles infantils durant este període”. Ibáñez, que ha detallat que hui s’ha aprovat la modificació de l’acord de la convocatòria del xec escolar del curs 2020-2021, ha recordat que “el curs passat també vam prendre esta mesura, per donar suport a la xarxa d’escoles infantils de la ciutat” .

Ibáñez ha explicat que “s’amplia en un mes més el període en què els beneficiaris de l’ajuda mantinguen esta condició. Per tant, es tracta d’una ampliació a famílies que ja són perceptores de l’ajut, és a dir, 5.160”. Ibáñez ha concretat que “el xec escolar es destina exclusivament per a l’abonament de les quotes corresponents a l’ensenyament del curs escolar”.

Per atendre el pagament del mes de juliol de 2021 del xec escolar s’ha disposat de 346.400 euros. Esta mesura s’emmarca en l’acord per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context postcovid-19. Entre les línies d’actuació de l’eix 3, ‘Equitat i drets socials’, es troba la lluita contra la desigualtat, la pobresa i la fragilitat que, entre altres mesures, proposa augmentar les ajudes destinades al xec escolar, incloent el mes de juliol de 2020. “L’objectiu és aconseguir la màxima efectivitat possible de la conciliació familiar i laboral de les famílies”, segons ha destacat Ibáñez.