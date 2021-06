L’Ajuntament de València aprova la convocatòria d’ajudes a les sales de teatre privades dotada amb 200.000 euros

Connect on Linked in

La convocatòria d’ajudes a la programació en espais escènics de titularitat privada impulsada per l’Ajuntament de València, a través de la regidoria d’Acció Cultural, ha sigut aprovada este divendres a la Junta de Govern Local. Així ho ha anunciat la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, qui ha explicat que la convocatòria compta amb una dotació global de 200.000 euros, i el límit màxim per espai escènic podrà ser de 20.000 euros. L’objectiu d’estes ajudes és “donar suport als professionals que gestionen sales de teatre”.

La convocatòria ha sigut aprovada estes divendres, i posteriorment es publicarà al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i en la seu electrònica de l’Ajuntament de València, www.valencia.es. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar de l’endemà del de la publicació. El procediment de concessió de les subvencions és el de règim de concurrència competitiva, sotmés al sistema de valoració establert en funció d’uns criteris fixats en la convocatòria. Esta línia d’ajuts, recuperades a l’inici del present mandat, pretenen donar suport a les sales escèniques privades de la ciutat de València que incloguen en les seues programacions a companyies valencianes.

Seran subvencionables les despeses corrents del projecte, com els caixets o imports abonats a les companyies amb motiu de la seua contractació per a l’exhibició a l’espai escènic o els costos que estiguen associats al desenvolupament de l’activitat. A causa de la situació sanitària dels últims mesos, dins l’apartat de les despeses subvencionables del projecte, es considera com a programació altres activitats no presencials que les sales pugan dur a terme, com tallers formatius en línia, exhibicions per streaming i qualsevol altra que implique la participació de públic i siguen desenvolupades per companyies de sector escènic.

Ibáñez ha destacat que “la nostra ciutat té una llarga tradició teatral, comptant en l’actualitat amb més de 20 sales d’arts escèniques, que són un veritable referent cultural per a la ciutat”. Estes sales ofereixen una programació per a tots els gustos, amb obres per a públic familiar, musicals, obres clàssiques, contemporànies, dansa, circ, etc.

Pel que fa a la resta del programa d’ajudes a les arts escèniques promogut per la regidoria d’Acció Cultural, Ibáñez ha recordat que “el termini de sol·licitud està obert per a la de Festivals i Circuits Escènics, dotades amb 80.000 euros, així com la de projectes d’Especial Interés, l’import total ascendeix a 67.000 euros i la d’Associacions Professionals del sector de les arts escèniques, les quals compten amb una quantia de 30.000 euros”. Finalment, les ajudes a la Producció Escènica estan dotades amb 180.000 euros.